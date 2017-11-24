Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Meclis Başkanı Sami Payza ve TSO yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Başkan Gürkan, “Şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda TSO ve değerli meclisini hep yanımızda gördük” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, beraberinde TSO Meclis Başkanı Sami Payza ve TSO yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü. Ziyarette konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını ifade ederek, “Battalgazi Belediye binasının hayırlı olması temennisinde bulunmak için geldik. Yönetim kurulu ve divan üyeleriyle birlikte. Başkanımızın şahsında tüm ekibini kutluyorum. Hakikaten Malatya’ya yakışır çok fonksiyonlu, akıllı bir bina yapmışlar. Uzun yıllar Malatya, Battalgazi ilçesine hizmet edecek güzel bir bina. Hiçbir şeyden de kaçmamışlar. Ben tekrar bu güzel eseri Malatya’ya kazandırdıkları için şahsında tüm ekibine başarılar diliyorum. Çalışmalarınızda da tekrar başarılar diliyorum” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Değerli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve değerli meclis üyeleri ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı burada görmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Nezaket göstererek bizlere hayırlı olsun ziyaretine gelmişler. Neticede buralar milletin mekanlarıdır. Bu milletin mekanlarını aldığımızdan daha güzelini gelecek nesillere bırakmak gibi bir sorumluluk ve yükümlülüğümüz var. Bu vebal ve sorumluluk içinde bizlerde çalışıyoruz. Diğer taraftan da belediyecilik anlayışı içerisinde olmazsa olmazımız Katılımcı Belediyecilik anlayışıdır. Katılımcı Belediyecilik anlayışı içerisinde özellikle sivil toplum kuruluşlarımız olsun, meslek örgütleri olsun, sendikalarımız olsun TSO ve meclis üyelerimiz olsun yapılacak çalışmaları ortak istişare ile, ortak akılla hem yol haritamızın belirlenmesi, hem de yön pusulasını oluşturması noktasında katkıları oluyor. Bu anlamda şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda da TSO ve değerli meclisini hep yanımızda gördük. Bu birlikteliğin Malatya’ya sinerji olarak dönmesi, hizmet olarak kazandırılması noktasında da güzel işlere imza atıldı. Ben bu vesile ile TSO başkanımızın ve meclis başkanımızın şahsında ticaret ile uğraşan müteşebbislerimizi kutluyorum” diye konuştu.

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