‘Akıllı Kavşak’ Uygulama Noktaları Artırıldı
Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından daha önce 2 kavşakta uygulamaya konulan Akıllı (Dinamik) Kavşak Kontrol Sistemi uygulaması diğer kavşaklarda da uygulanmaya başlandı.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Türkiye’de bazı illerde uygulanmakta olan ve olumlu sonuçlar alınan Akıllı Kavşak Sisteminin 15 kavşakta daha uygulamaya konulduğu belirtildi. Akıllı Kavşak Sisteminin, Özsan Sanayi Sitesi, Hekimhan, Bostanbaşı, Hava Lojmanları, Beydağı Hastanesi, İstasyon, Sanayi, Emeksiz, Akpınar, Battalgazi, Çöşnük, Yimpaş, Turgut Özal Tıp Merkezi, Nikâh Saray, Mıhlıdut, Özden&Emeksiz, Hasanbey&Çınar kavşakları olmak üzere toplam 17 kavşakta uygulanmaya başlandığı belirtildi.
Akıllı kavşak kontrol sistemi ile kavşaklar trafik yoğunluğuna göre yönetiliyor. Kavşaklarda bulunan her yön için birer kamera sistemi yer alırken, trafiğin yoğun olduğu yöndeki yeşil ışık daha uzun süre yanıyor. Böylece kavşak genelinde araçların ortalama bekleme süresi en aza indirilmiş oluyor.
UYGULAMANIN GETİRDİĞİ FAYDALAR
Akıllı kavşak kontrol sistemi ile yol kapasitelerinin yüksek verimlilik sağlaması, sürücü ve yaya trafik güvenliliğinin arttırılması, emisyon salınım oranlarının düşürülmesi, yakıt – yedek parça harcamalarının ve bekleme sürelerinin azaltılması, itfaiye araçları, ambulans gibi araçlara geçiş üstünlüğünün verilmesi, sinyalizasyon faz düzenlemesinin otomatik yapılması, yeşil dalga uygulamasına imkan sağlanması gibi faydalar sağladığı belirtildi.
Ayrıca 2018 yılı içerisinde Malatya genelinde, 20 adet kavşağın daha bu sisteme dâhil edilmesinin planlandığı kaydedildi.
(Bülten)
Fahri Kayahan’da çarşı marketin bulunduğu kavşakta dün gece 23:30 da ışıklar hala devredeydi. Gecenin o saatinde bomboş yolda boş yere ışıklarda bekletiyorsunuz bizi. Düzeltin bu hataları!
Şu taksilere şehir içinde ayrılan yerlerde kalkarsa daha iyi olacak.Ulasım hizmetleri buna bir el atarsa iyi olacak.Yada elinizde bulunan UKOME kararını uygulayın.
ÇOK İYİ BİR ÇALIŞMA İNŞALLAH RANDIMAN VERİR SITMAPINARINDAN SANAYİYE İNMEK ÖLÜM GİBİ BİR ŞEY OLDU İNŞALLAH DÜZELİR
Emeksizin alt tarafındaki çevre yolu ışıklarında başta yaşlılar ve çocuklar olmak üzere vatandaş mağdur olmakta. O trafik ışığında saniye olsa trafiğin ortasında koşturmaca olmayacak. Çok mu zor birşey oraya saniyeyi gösteren bir aparat eklemek. İkinci bir husus Salköprü mahallesi Turgut Temelli caddesinden çevre yoluna çıkarken 3 araba yeşil ışıktan geçtikten sonra hemen kırmızı ışık yanıyor. Arap Osman kavşağına kadar mahallede araç kuyrukları tehlikeye yol açıyor. Gün boyu uzun araç kuyrukları Arap Osman Kavşağından Çevreyolundaki araca korna çalıyor. Bari kornalara basmayın hastası var, bebeği var, ayıp biraz daha saygılı olalım ses kirliliği yapmayalım.
Güzel bir uygulama tebrik ederim.
Tebrik ederim. Boşa ışıkta beklemeyeceğiz. beklersekte bileceğiz ki diğer kavşaklar dolu.Ne kadar çok yere yapılsa o dar iyi olur
çalışırsa harika bir sistem. boş yolda kırmızıda beklemeye çözüm. optik görüntü işleme… kucak dolusu para dökülmüştür ama çalışlırsa sistem, buna değer.
artık SÜRÜCÜLER BİRAZ DAHA DİKKAT, KARŞIDAKİ IŞIK YANDI DİYE YOLA ATLAMAYIN, ÇÜNKÜ HER IŞIK BAĞIMSIZ ÇALIŞACAK. SÜRELER DE DEĞİŞKEN OLACAK.
Yaya gecitlerinede uygulasanız. Yolun alt tarafındaki şeker ilkokuluna gitmek için butona basan bir tek kişi için yüzlerce araç dur kalk yapıyor. Yakıt ve sanayi masrafını buralar için de hesaplayabilirsiniz. Ramadanin önü de aynı şekilde. Önerim yeraltı geçitli çarşılar. Köprüler değil.
Katılıyorum. Yeraltı geçidi az merdivenli olacağından tercih edilir. Güvenlik için çarşılı olursa sorun aşılır.