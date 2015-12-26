Akın’a Yücekaya Morali..

Malatya Belediye Başkanı Cemal Akın, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Yücekaya ve dernek üyesi muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Yücekaya, yemekte belediye başkanına övgüler yağdırdı, destek verdi.

Dede Korkut Lokantasındaki iftar yemeğinde konuşan Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Aliseydi Yücekaya, Belediye Başkanı Cemal Akına, muhtarların görüş, öneri ve eleştirilerine önem vermesinden ve sık sık bir araya gelme imkanı yaratmasından dolayı teşekkür etti.

*YÜCEKAYA’DAN AKIN’A DESTEK..

Köy ve Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Yücekaya, Malatya Belediyesinin şehir merkezinde yürüttüğü çalışmaların yılların birikmiş sorunlarını çözeceğine inandığını söyledi. Yücekaya, şehir merkezinde yürütülecek çalışmaların zor, riskli çalışmalar olduğunu belirterek,  Herkes kolay kolay elini taşın altına koyup da demez ki şehir merkezinin işi görülsün, ondan sonra iş yapılsın demez. Ama Belediye Başkanı Cemal Akın bey bunu başardı. Şahsım ve muhtarlarım olarak belediye başkanımızı destekliyoruz ve desteklemekteyiz dedi.

Belediye Başkanı Akının başta alt geçitler, Yeni Cami Çevre Düzenlemesi, Yağmur Drenaj Hattı olmak üzere yaptığı çalışmaların takdir edilmemesinin mümkün olmadığını vurgulayan Yücekaya  Ben burada halkım ve muhtarlarım adına belirtmek isterim ki Belediye Başkanımızın yapmış olduğu hizmetleri takdir etmemek mümkün değildir. Gelmiş geçmiş Belediye Başkanları döneminde hiç kimse elini taşın altına koymamışken bugün Malatyada büyük bir çalışma yapılmaktadır dedi.

*”PANSUMAN DEĞİL KÖKLÜ ÇÖZÜM..”

İftar yemeğinde daha sonra Malatya Belediye Başkanı H. Cemal Akın konuştu. Akın, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneğinin yaptıkları çalışmaları takdir etmesinin ve desteklemesinin kendileri için büyük önem taşıdığını kaydetti ve Başkan Yücekayaya teşekkür etti.

Belediye Başkanı Cemal Akın yüklendikleri kutsal görevi halkın ve sivil toplum örgütlerinin desteği ile yürüttüklerini ve başarıya ulaşacaklarını ifade ederek, Malatyaya hizmeti sizlerle beraber, sizlerin destekleriyle, sizlerden almış olduğumuz güçle gerçekleştiriyoruz, gerçekleştireceğiz. Bugün bu mübarek günde sizlerle beraber olmanın sevincini yaşıyorum. Sizlerin destekleri ile ilimizin şu ana kadar birikmiş olan problemlerini çözme gayreti içerisindeyiz. Sizler bizim çalışmalarımızı destekleyerek, moral veriyorsunuz, daha büyük işler başarmamız için heyecan yaratıyorsunuz dedi.

Malatyanın kangren haline gelen bazı sorunlarını bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Akın,  Bu sorunları pansuman tedbirlerle değil köklü tedbirlerle çözüyoruz. Hemşehrilerim, alt geçitlerin yapılması nedeniyle ulaşımda biraz sıkıntı çekiyorlar. Ama gelecekte tamamen rahat edecekler İnşallah önümüzdeki günler daha güzel olacak dedi.

*DOĞALGAZ

Konuşmasında Malatyanın doğalgaza bir an önce kavuşması için yürüttükleri çalışmalara da değinen Belediye Başkanı Akın, Malatyanın gelecek kış mevsiminde doğalgazı kullanması için tüm imkanları seferber ettiklerini kaydetti. Başkan Akın Doğal Gaz ile ilgili çalışmaları süratle yürütüyoruz. Geçtiğimiz günlerde şirket yetkilileri ile toplantılar yaptık. İnşallah bu kış içerisinde kazmayı vuracağız, gelecek kış da doğalgazı kullanıyor olacağız şeklinde konuştu.

*TOKİ KONUTLARI..

TOKİ konutlarında kısa bir süre sonra yaklaşık 800 ailenin yaşamaya başlayacağını belirten Başkan Akın, TOKİ konutlarına giden yol modern araçlarla çok kaliteli biçimde asfaltlandı. Bloklar arasındaki yollar da yapıldı, hazır hale getirildi. Altyapı çalışmalarının bir bölümü tamamlandı, bir bölümü devam ediyor dedi.

Malatyaya yeşil alan ve dinlence merkezi olarak hizmet edecek Sümerparkın projesinin bitirildiğini bildiren Akın,  Sümerparkın yapım ihalesini inşallah önümüzdeki yıl gerçekleştireceğiz. Ayrıca Şeker Fabrikası tarafından kullanılmayan araziyi Malatya Belediyesi olarak Malatya halkının hizmetine inşallah sunacağız. Bunun yanısıra, Malatya Belediyesine devredilmesini sağladığımız Meyvecilik Araştırma Enstitüsünün 300 dönümlük arazisi ile birlikte Malatyaya toplam 1300-1500 dönüm kadar bir yeşil alan kazandırmış olacağız. Ana hatları ile belirtmiş olduğumuz bu hizmetlerimiz tam anlamıyla devreye girdiğinde halkımız problemleri azalmış bir Malatyada yaşayacaktır dedi.