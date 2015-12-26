Akın’ın Yakını Seçilemedi!..

Belediye Meclisinin Eylül ayı ilk toplantısında, encümen ile iki komisyon üyeliklerine seçim yapıldı. Belediye başkanı Cemal Akına yakın isimlerden biri olduğu bilinen Muharrem Çamurlu, aday olduğu İmar Komisyonuna seçilemedi.

Toplam 37 üyesinden 27si AKPli, 9u MHPli, 1i de CHPli olan Belediye Meclisinin Eylül ayı ilk toplantısına, Belediye Başkanı Cemal Akın, bir dergi tarafından kendisine verilen ödülü almak üzere İzmirde bulunduğundan, başkan vekili olan Fahrettin Eserdi başkanlık etti. MHP’den milletvekili adaylığı için meclisten istifa eden Cumali Demirel ve Mehmet Torun’un yerine meclise gelen Ayşe Vanlı’dan sonra, geçen dönem toplantısına katılamayan Hasan Hüseyin Çağlar, meclise gelince, üyelere tanıtıldı.

Gündemin ilk maddesi gereği; 3 kişilik Belediye Encümeni için gizli oylamayla seçim yapıldı. AKPli üyelerden Tevfik Arpacı ve Osman Bayram 27şer, Muammer Özpolat da 24 oyla Belediye Encümenine seçildiler.

GİZLİ- AÇIK TARTIŞMASI..

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçimi öncesinde sözalan AKPli üye Vahap Ergün, Buradaki arkadaşlarımızın hepsi komisyonlarda görev almak ister. Açık oylamayla tesir altında kalabilirler. Onun için Plan ve Bütçe ile İmar komisyonu seçimlerini gizli oyla yapalım önerisinde bulunurken, AKPli Muharrem Çamurlu Gizli oylama yasa ihlalidir diyerek buna karşı çıktı. Başkan Eserdi, Yazıişleri Müdürü ile meclisin avukat olan MHPli üyesi Taner Özhandan görüş sordu ve Hiçbir sakınca yoktur yanıtını alınca, Gizli oyla yapalım önerisini oyladı. Muhalefetle birlikte AKPli 11 üye de kabul oyu verince iki komisyona gizli oylama ile seçim yapılması kararlaştırıldı. Bu sırada sözalan AKPli üye Ahmet Ergül, Biz bu oylamayı İmar Komisyonu için mi, Plan ve Bütçe için mi yaptık. Ben İmar için yaptığımızı sanıyordum diye açıklama isteyince Eserdi, Plan ve Bütçe için yaptık.yanıtını verdi. Ergül ise, Ben İmar komisyonu için biliyordum. Plan ve Bütçe için gizli oylamaya gerek yok dedi, bu kabul gördü.

Bu tartışmaların ardından Plan ve Bütçe Komisyonu seçimi açık oyla yapıldı. Komisyona AKPli Basri Akatay, Metin Mandal, Niyazi Artan ve Bayram Eken ile MHPli Mehmet Keten seçildiler.

AKININ YAKINI DEVRE DIŞI.

Daha sonra İmar Komisyonu üyelerinin seçimi maddesine geçildi. Oylama şeklini netleştirmek için Açık mı, gizli mi olsun? diye bir kez daha oylama yapıldı ve AKP sıralarından da gizli oylama için bazı üyeler katılınca, oylamanın gizli yapılması kararlaştırıldı.

İmar Komisyonu üyeliklerine AKP adayı olarak Ahmet Ergül, Atilla Kantarcı, Nurettin Karaaslan ve Muharrem Çamurlunun, MHPli Latif Yıldırımın isimleri yazıldı. Yapılan gizli oylama sonucu AKPli Atilla Kantarcı ve Nurettin Karaaslan 23er oy, Ahmet Ergül 18 oy, MHPli Latif Yıldırım 15 oy alırken, adaylar arasında tahtaya adı yazılmayan AKPli Vahap Ergüne ise 18 oy çıktı ve bu isimler, İmar Komisyonuna seçildiler. Muharrem Çamurluya ise 10 oy çıktı ve bu isim seçilemedi.

BELEDİYE BİNASI..

Bu arada, yapımı devam eden yeni belediye binasının eski müteahhidi ile yaşanan sorunun sulh ile çözülmesi ile ilgili teklif gündeme geldi.

Müteahhit firma tarafından Malatya Belediyesi aleyhinde yaklaşık 610.000 YTL ihtiyati tedbir ve alacak davası açıldığını buna karşın Belediye tarafından da firmaya karşı tazminat davası açıldığını hukuki sürecin devam ettiğini bu arada firmanın sulh için Belediyeye müracaat ettiğini ve alacaklardan bir kısmından vazgeçeceğini bildirdiğini ve bu uzlaşmanın sağlanması için Encümene yetki verilmesi yönünde i yapılan iş istihkakının dışındaki tutarın ilgili firmanın giderlerine karşılık olarak azami 250.000 YTLye kadar yetki verilmesi önergesi oylanarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Oylama sonrasında MHPli üyelerin Daha önce yapılan ihalenin iptalini sağlayanlar, kısa bir süre sonra da ikinci ihalenin de iptalini sağlayarak Belediyeyi önemli oranda zarara uğratanlar hakkında herhangi bir işlem yapılacak mı? sorularına Başkan EserdiBunları kayıtlara alalım ve gereğini yapalımyanıtını verdi.

İSMETPAŞA PARKI..

Gündemin bir diğer maddesi olan Orduevi karşısındaki İsmetpaşa Parkı (Hürriyet Parkı) ile belediye arasındaki anlaşmazlığın giderilmesi konusu ele alındı. Parkın müsteciri tarafından 80 milyar kira ve bu gecikmeden meydana gelen 101 milyarlık yasal faizin uyuşma yoluyla çözülmesi için encümene yetki verilmesi önerisi hakkında bilgi verildi. MHPli üye Taner Özhan, belediyenin benzer işlemlerine eleştiride bulunarak Belediyenin mutfağı iyi değil. dedi. Belediye Hukuk Müşaviri Arzuhan Kaplan ise, Uzlaşma kirada değil, faizler konusunda. Biz davayı kira ve faizi alamadığımız için açtık. Dava sonunda kirayı aldık ama, belediye faiz konusunda haklı değil. Kaybedeceğimiz bir dava olacağı için ikinci davayı açmadık ve uzlaşma yoluna gitmek istiyoruz. diye açıklama yaptı.

SENDİKALARA BİNA..

Belediyede çalışan memurların üyesi olduğu iki sendikaya Belediye İşhanı ve Kasap Pazarında birer büronun tahsisi hakkındaki önergü üzerine, eski sendikacı olan AKPli üye Metin Mandal söz aldı ve Bunun meclisle ilgisi yok. Belediye başkanının yetkisinde. İsterse verir, istemezse vermez. diye konuştu. Oylama sonucu, bu konunun belediye başkanının yetkisinde olduğu görüşüne varıldı.

Daha sonra Sancaktar Mahallesindeki bir parselin sağlık alanı için Valiliğe, İlyas Mahallesi kilise civarındaki 437 metrekarelik belediye mülkiyetinin Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisi konuları oylanarak kabul edildi. Özel bir ilköğretim okulunun Sümerpark alınana Osmanlı Mimarisi örnekli bir şadırvan yaptırması ve okul amblemini koyması yolundaki teklif de kabul edildi.

Toplantı, diğer maddelerin, 10 Eylül Pazartesi günkü oturumda görüşülmek üzere tamamlandı.

HABER: Yaşar KARAASLAN