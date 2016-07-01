AKL’nin Yeri İçin Başkana Yetki

Battalgazi Belediye Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. İmar ağırlıklı gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İstanbul’da yaşanan terör olayını kınadı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlığında Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda Temmuz ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda, ilk olarak Başkan Gürkan, İstanbul’da yaşanan terör olayını kınadı. Başkan Gürkan, “İçimizi acıtan ve her meclis toplantısında bir terör hadisesini lanetleme durumunda kaldığım için çok üzülüyorum. Memleketimiz üzerinde karabulutlar estirmeye çalışan özellikle dış güçler ve onların yerli işbirlikçileri, son süreçte Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde 3 canlı bombanın yapmış olduğu eylemi nefretle telin ediyorum ve kınıyorum. Bu memleketin ekmeğini yiyip, bu memleketin suyunu içip, bu memleketin imkanlarından faydalanıp nankörlük edenleri Allah bildiği gibi yapsın. Kendi yaptıkları, kendi kazıdıkları çukurlara düşmesini cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Terörün her türlüsünü kınıyorum” dedi.

Başkan Gürkan’ın konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. İmar ile ilgili gündem maddelerinden bazıları İmar Komisyonu Raporu görüşü doğrultusunda kabul edilirken, bazıları ertelendi, bazıları da İmar Komisyonu’na oy birliği ile havale edildi.

Toplantıda, Bahçebaşı Mahallesi’nde Battalgazi Belediyesi’ne ait olan hisselerin hak sahibi vatandaşlara devrinin yapılması ile ilgili gündem maddesi de görüşülerek, şartları uygun vatandaşlara devrin sağlanması oy birliği ile kabul edildi.

Karagöz Mahallesi’nde bulunan ve Kentsel Dönüşüm kapsamında bulunan 626, 639, 658 ve 659 parsel nolu Battalgazi Belediyesi’ne ait parsellerin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına devri görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda oylanarak gündeme alanın Eskimalatya Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti Battalgazi Belediye Başkanlığına ait 4706 nolu parselin cami yapılması ve cami bitişiğinde bulunan parsellerle protokol yapmak üzere belediye başkanına yetki verilmesi ile ilgili gündem maddesi ile Hatunsuyu Mahallesi’nde bulunan ve Battalgazi Belediye Başkanlığına ait olan 1283 ve 1284 nolu parsellerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince satış işlemlerini yürütmek üzere belediye başkanına ve belediye encümenine yetki verilmesi teklifi gündeme alınarak görüşüldü. Her iki gündem maddesi ise, yapılan görüşmenin ardından oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda son olarak Yeşil Kuşak Projesi alanında yer alan Atatürk Kız Lisesi alanı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yapılması amacıyla belediye başkanına yetki verilmesi teklif gündeme alınarak, görüşüldü. Yapılan görüşmenin ardından gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Meclis üyelerinin ve vatandaşların Kadir Gecesi’ni ve Ramazan Bayramını kutlayan Başkan Gürkan, 3 Ağustos 2016 Çarşamba günü saat 14.00’de toplanılmak üzere oturumu kapattı.

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