‘AKP Ayrımcı..’

CHP Yakınca belde örgütünü açtı, 115 kişi partiye üye oldu. İl başkanı Veli Ağbaba konuşmasında AKP’yi ve milletvekillerini eleştirerek, hesap soracaklarını söyledi.

CHP’nin Yakınca’daki etkinliği ile ilgili olarak partiden gönderilen basın bülteni şöyle:

“Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Örgütünün ilçelerde başlattığı Büyük Buluşma etkinlikleri Yeşilyurtun Yakınca kasabasında devam etti. Yeni kurulan CHP Belde Örgütünün açılışının da yapıldığı etkinlikte 115 kişi CHPye üye olurken, yaşlı bir partili rozet takma töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.

Yakınkentte bulunan Yakınca Belediyesi İş Merkezi önünde yapılan Büyük Buluşma etkinliğine CHP Malatya İl Başkanı Veli Ağbaba, İl Yöneticileri, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, CHPnin eski yöneticileri, eski belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Hamit Kirazın yaptığı etkinlik, miting havasında geçti. Kiraz, konuşmasında, Yeşilyurtun Yakınca kasabasında ilk kez CHPnin bir belde örgütü kurduğunu ve belde binasının açılışını yaptıklarını belirterek, partinin Malatyada büyük bir atılım içerisine girdiğini söyledi.

Kirazın ardından kürsüye gelen Yakınca Belde Başkanı Adnan Aktaş ise, CHPnin belde başkanlığı görevini yapmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, Yakıncada partinin gelişmesi için yeni oluşturulan belde yönetiminin yoğun bir çalışma temposu içine gireceğini vurguladı.

Daha sonra kürsüye gelen CHP Malatya İl Başkanı Veli Ağbaba, konuşmasına, Akçadağ ve Yazıhanda başlayan Büyük Buluşmaların Yakıncada devam ettiğini belirterek başladı.

Ağbaba, Bu buluşmalar sadece Malatya için değil, tüm Türkiye için örnek bir etkinliktir. Örgütlenmemizin olmadığı bir beldede böyle bir toplantıyı yapmak hem Cumhuriyet Halk Partisinin büyüklüğünü, hem de Yeşilyurt örgütümüzün, halkımızın partimize olan ilgisinin büyük bir örneğini gösteriyor. Bu toplantıyı kısa bir sürede gerçekleştiren, bu kalabalık topluluğu bizlerle buluşturan, CHPyle buluşturan ve kucaklaştıran başta Yeşilyurt ilçe örgütüne ve örgütün değerli başkanını huzurlarınızda kutluyorum dedi.

Yeni kurulan Yakınca belde örgütünün önümüzdeki dönem Yakıncada başarılı olacağının işaretlerini burada görmekten mutluluk duyduğunu anlatan Ağbaba, Hedefimiz önümüzdeki dönem Yakınca Belediye Başkanlığını CHPye kazandırmaktır. Bu kendimiz için değil, Yakıncanın ve Yakınkentin çağdaş, daha yaşanılabilir bir kent olması içindir. Bunu da sağlayacak olan Sosyal Demokrat Belediyecilik ve Sosyal Demokrat yönetim anlayışıdır. Bizler ve burada bulunan CHPnin sevgili dostlarının amacı, küçük hesapları hayata geçirmek değil, Yakıncanın, Yeşilyurtun ve Malatyanın geleceğinde söz sahibi olarak kuracağımız yerel iktidarlarla merkezi iktidara yürümektir dedi.

Konuşmasında, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetine sert eleştirilerde bulunan CHP İl Başkanı Veli Ağbaba, uzun dönemden beri AKP anlayışındaki belediye yönetimlerinin şehirleri birer yaşanılması zor köy haline getirdiğini belirterek, şunları söyledi:

Bugün Yakınca ve Yakınkentte oturanlar çok yakınen izliyorlar ki artık Malatya kent merkezinden Yakınkente gelmek işkence haline gelmiştir. Şeker Fabrikası alanına yapılacak olan hastane ile birlikte şehir trafiği iyice içinden çıkılmaz bir hale gelecek, Yakıncalılar daha büyük bir eziyet yaşayacaklardır. Uzmanların, şehir plancılarının, demokratik kitle örgütlerinin tüm uyarılarına rağmen Şeker Fabrikası alanına hastane yapmakta direten ve bu kararı kabul ettiler AKP Malatya milletvekillerini huzurlarınızda bir kez daha kınıyorum.

Sekiz yıldır iktidarda bulunan AKP hükümetinin yoksula iş, aş vereceğim diyerek kendi çevresini zengin etmekten başka bir faaliyeti olmamıştır. AKPnin, kendi yandaşlarının refah düzeyini yükseltmek dışında, yoksulluk ve işsizlikle bir mücadelesi olmamıştır. Yandaşlarını kayıran AKP hükümeti diğer yandan ise milyonları oluşturan halkı, aşsız, işsiz bırakmıştır diyen Ağbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

8 yıldır tek başına bu ülkeyi yöneten AKP hükümetinin en büyük özelliği ayrımcı olmasıdır. Kendinden olmayanı dışlamasıdır, yok saymasıdır. Kendinden olmayanı asla bir yere getirmez. Bir yere gelmeniz için sadece oy vermeniz de yetmez. Sadece içi boş açılımlar yapar. Bu iktidar 8 yılda kendi küçük çemberinin içinde olmayan hiç kimseyi hiçbir yere getirmemiştir. AKP iktidarı süresince medyada, sivil toplum örgütlerinde, sendikalarda, derneklerde, odalarda kendi yandaşlarını başa getirmek için her türlü hukuksuzluğu yapmış ve hukuksuzluğa göz yummuştur. Egemen olamadığı yerlerde ise yeni örgütler kurarak kendine yandaş kuruluşlar oluşturmuştur. Değerli dostlar, Malatyada 2002de 2004 te, 2007 de Türkiye ortalamasının üzerinde oy aldığı halde üretim adına istihdam adına Malatyada bir tek çivi çakmamış, sadece Malatyalıları oyalamıştır. AKPnin en büyük özelliği en çok oy aldığı yerleri en çok cezalandırmaktır. Bu hususu da tüm Malatyalıların dikkatine sunuyorum.

AKP hükümeti döneminde Malatyada yaşananları da kısaca değerlendiren CHP İl Başkanı Veli Ağbaba, şunları söyledi:

AKP iktidarından önce tam kapasite ile çalışan bir şeker fabrikası, yine tam kapasite ile çalışan Tekel Sigara fabrikası ve çalışan bir Sümerbank fabrikası vardı. Bölge müdürlüklerinin olduğu bir Malatya vardı. Çalışan üreten bir Organize Sanayi vardı. Kayısısı, tütünü, şeker pancarı ve ürettiği para eden çiftçisi vardı. Bugün ise, iktidar tarafından çalıştırılmayan bir şeker fabrikası, kapatılıp işçisi sokağa atılan bir tekel sigara fabrikası ve yok edilen Sümerbank var. Yani üreten, ürettiği ile Malatya ekonomisine katkıda bulunan Cumhuriyetin kazanımları olan üreten ve işleyen kurumların tamamı birer birer kapatıldı ve yok edildi. Ancak yerlerine hiçbir şey konulmadı.

Yine AKP iktidarı döneminde şeker pancarından 5 bin 400 aile, tütünde 4 bin aile AKPnin getirdiği kotalar nedeniyle yok edildi, üretim dışına itildi ve açlıkla karşı karşıya bırakıldı. Yine son dönemde kayısıda yaşanan büyük felakette AKP milletvekilleri çiftçinin zararının karşılanacağına söz verdiği halde, çiftçimizi oyalayarak bu felaketi unutturmaya çalışıyorlar.

Ancak sevgili Yakıncalılar bunları CHP unutturmayacak bunların hesabını CHP iktidarı döneminde tek tek soracağız. CHP iktidarında başta çiftçilerimiz olmak üzere istihdamı ve üretimi arttıracak, işsizliği yok edecek, açlığı ortadan kaldıracak politikalar uygulayacağız. Her zaman halkımızın yanında olacağız.

Ağbaba, Anayasa Değişiklik Paketini de eleştirerek, şu görüşleri dile getirdi:

Son dönemde bir AKP anayasası, RTE Anayasası ile karşı karşıyayız. Hiç kimsenin önerisi alınmadan hiçbir kurumla, baroyla, siyasi partiyle ve anayasa profesörlerinin önerisi alınmadan hazırlanan dayatma anayasasına hayır diyoruz. Bu değişikliği Anayasa Mahkemesini, HSYKnı denetim altına alınıp, siyasallaştırarak kendine yandaş kuruluşlar haline getirmek için yapıyorlar. AKP iktidarının diğer kurumlarda yapmış olduğu uygulamaları hepiniz biliyorsunuz. YÖKte RTÜKte, rektör atamalarında, son dönemde anayasa mahkemesinde ve hatta bütün bürokraside yaptığı atamalar açıkça ortadır. Liyakata, eğitime, birikime bakmadan kendinde olmayan hiç kimseyi bir yere getirmiyorlar ve her kurumda pervasızca kadrolaşıyorlar.

Değerli Yakıncalılar bütün konuşmalarımda belirtiyorum, burada da altını çizerek belirmek istiyorum. AKP iktidarını kapanan fabrikaların işçileri ile yok edilen tütün üreticisiyle, şeker pancarı üreticisiyle, her dönem açlığa mahkum edilen kayısı üreticisiyle, işsiz gençlerimizle, hiçbir sosyal güvencesi olmayan kadınlarımızla, ilimizdeki 30 binin üzerindeki resmi işsiziyle, emeklisiyle, siftah edemeyen esnafıyla iktidardan uzaklaştıracağız.

Hep beraber AKP iktidarının uygulamalarını, yalanlarını, ev ev, köy köy mahalle mahalle, belde belde yeni oluşturduğumuz kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla anlatacağız. Ve haklının yanında, ezilenin, mağdurun, çiftçinin yanında ve halkının yanında bir sosyal demokrat iktidarı bir CHP iktidarını hep beraber kuracağız. Buradan tekrar hep beraber haykırıyoruz çözüm sosyal demokrasidir, çözüm CHPdir. Birlik beraberlikle partimize güç ve omuz vererek bu yokluğu, yoksulluğu yeneceğiz. Buradan tekrar hepinize müjdesini veriyorum partimiz sadece Yakıncada değil bütün ilçelerimizde, Malatyada büyüyor bütünleşiyor. Kapılar açılıyor. Gençler, kadınlar, sosyal demokratlar, Atatürkçüler, ezilenler, dışlananlar, yok sayılanlar hepinizi bu büyük çatı altında CHP de sizleri politika yapmaya davet ediyorum. Geçmişte hangi partiye oy vermiş olursanız olun CHPnin kapıları hepinize her zaman açıktır. Bunu da buradan ilan ediyorum. Hepinizi CHPye davet ediyorum, katılmanızı bekliyorum.

Ağbabanın konuşmasının ardından rozet töreni yapıldı. CHPye ilk kez üye olan 115 kişiye rozet takılırken, öncelik kadınlara verildi. CHP İl Başkanı Veli Ağbaba, kadınların siyasette aktif olarak yer alması gerektiğini vurguladı. Yakınca Belde Örgütünün kurulmasında kadınların emeğinin büyük olduğunu vurgulayan Ağbaba, CHPye yeni üye olan kadınların rozetlerini takmak üzere partinin eski yöneticilerini ve belediye başkanlarını sahneye davet etti.

Etkinlik sırasında rozet takılan yaşlı bir CHPlinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Yaşlı partilinin, CHPnin Yakıncada ilk kez bir belde örgütü açmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Bu günü görebildiğim için çok mutluyum. Sevincim sonsuzdur demesi dikkat çekti.

Rozet töreninin ardından CHP Yakınca Belde Örgütünün açılışı yapıldı. Parti binasında yapılan ikramın ardından vatandaşlar, Belde Başkanı Adnan Aktaş ve Yeşilyurt İlçe Başkanı Hamit Kiraza hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Bu arada CHPnin Cumartesi günü Malatya Merkezde gerçekleştireceği Göçer Buluşmasına başta göçerler ve Romanlar olmak üzere tüm Malatyalılar davet edildi.

CHP Malatya İl Örgütünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Örgütünün düzenlediği Göçer Buluşmasında itilmiş, horlanmış, dışlanmış, kısacası ötekileştirilmiş bir yurttaş topluluğuyla, göçer kardeşlerimizle buluşuyoruz. İnsanlığın ayrılmaz parçası olan göçerler, göçebe zanaatçı ataların çocuklarıdır. Toprakları olmadığından ne tarım ne de hayvancılık yapamamışlardır. Onlar kalbur ya da elek dediğimiz aletleri yapmış, tarım ve hayvancılıkla ilgilenen topluluklara satarak yaşamışlardır. Yersizlikten, yurtsuzluktan, topraksızlıktan, hatta barınaksızlık yüzünden hayvan beslemekten dahi mahrum bırakılan bu kardeşlerimiz bizim insanlarımız. Cumhuriyet Halk Partisi göçerleri kucaklıyor, bağrına basıyor. Malatyada yaşayan binlerce göçer ve Roman kendi talepleriyle Göçer Buluşmasında yer alacak.

Açıklamada, Göçer Buluşmasının 24 Nisan Cumartesi saat 13.30da Yeşilyurt Caddesinde bulunan Melekoğulları Düğün Salonunda yapılacağı belirtildi.”