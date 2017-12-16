AKP Battalgazi Gençlik Kolları Kongresi Yapıldı

AKP Battalgazi Gençlik Kolları 5’inci olağan kongresinde başkanlığa Mahmut Ömer Nakir seçildi.

Battalgazi Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen kongreye, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AKP eski milletvekillerinden İhsan Koca, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, AKP Gençlik Kolları Başkanlığı MKYK Üyeleri Vahit Atalan ve Onur Alp Başayar, AKP Battalgazi ilçe Başkanı Osman Güder ile teşkilat üyeleri ve partililer katıldı.

Kongrede görevi devreden Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Burak Ergöç’ün teşekkür konuşmasının ardından protokol üyeleri birer konuşma yaptılar. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Bu dava herhangi bir parti davası değil, aslında bu dava bir erdemliler hareketidir. İnşallah bundan sonrada bizim temel amacımız halkımıza milletimize hizmet etmek olacaktır” derken Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise AKP’nin kurulduğu günden bugüne kadar toplam 13 seçim geçirdiğini belirterek “Bu seçimlerde memleketimizin insanları istikrarı tercih etmiştir” dedi.

AKP Malatya Gençlik Kolları Başkanı Enis Aydoğan, şimdiye kadar emeği geçen tüm herkese teşekkür ederek, “Bugüne kadar gerek Battalgazi, gerek Yeşilyurt gerek il teşkilatlarımız ile birlikte geçtiğimiz dönem içerisinde büyük zorluklarla karşılaştık. Ve büyüklerimizin bizlere sağladığı birlik beraberlik ve uyum içerisinde bu zorluklarla en iyi şekilde baş geldik” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise gençliğin çok önemli olduğunu ve gençliğe verilecek önemin ise anlamlı olduğunu söyledi. Geleceğin gençliğe emanet edileceğini kaydeden Çakır, “Biz gençliğimizi ne kadar yönlendirebilirsek, ne kadar önem verebilirsek, gençliğimizi dava sahibi yapabilirsek dolayısıyla geleceğimizden de emin oluruz” ifadelerini kullandı.

AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı’da konuşmasında kongrelerin yenilenme ve yeni hedeflere koşmanın başlangıcı olduğunu ifade ederek, “Malatya her daim olduğu gibi önümüzdeki seçimlerde de yine Türkiye’deki sıralamalara girecektir” ifadelerine yer verdi.

Kahtalı, “ Ne zaman bir seçim olacak denilse, tek yürek olabilmeyi başaran, onurlu erdemli kardeşlerim ile böyle bir teşkilat ile yürütmekten onur duyuyorum gurur duyuyorum” sözlerini kullandı.

ABD’nin Kudüs kararına da değinen Kahtalı, “Eğer biz Kudüs konusunda sessizliğimizi korursak bunlar yeni operasyonlar ile tüm İslam aleminde operasyon yapacaklar. Orta Doğu’da yeni bir operasyonun fitilini ateşlemek için bunu yapıyorlar” sözcüklerini kullandı.

AKP hizmetlerine de değinen Kahtalı, “Allah’a ham olsun, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış olan bütün yatırımların kat ve kat fazlasını bu 15 yılda AKP Hükumetleri döneminde yapıldı” sözcüklerini kullandı.

Malatya’da şuan 14 belediyenin 12’isinin AKP’de olduğunu hatırlatan Kahtalı, ilk yerel seçimlerde bu belediyelerin tamamını almak için şimdiden tüm teşkilatların var gücüyle çalışması gerektiğini ifade eti.

Kongrede söz alan AKP Gençlik Kolları Başkanlığı MKYK Üyesi Vahit Atalan ise yeni seçilen isimlere başarılar dileyerek, “ Yarın sabah ilk işimiz 2 rekat şükür namazı kılmak olacaktır. Niye şükredeceğiz? Çünkü böyle güzel salonlarda, coşkuyla, aşkla, şevkle kongreler yapıyoruz. Başka partiler kavgalarla, gürültülerle kongre yaparken, biz burada aşkla, şevkle birlik ve beraberlikle kongrelerimizi tamamlıyoruz” sözlerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Slogan üreten değil, proje üreten çalışmalar yapacağız’ sözünü anımsatan Atalan, “İyi çalışacağız ki bugün terör örgütlerine bir dakika bile nefes aldırmayan insansız hava araçlarını üreteceğiz. 3’üncü hava limanlarını yapan, 3’üncü köprüleri inşa eden mühendisler yetiştireceğiz” söyledi.

Yapılan seçimde Battalgazi Gençlik Kolları Başkanlığına seçilen Mahmut Ömer Nakir ise yaptığı teşekkür konuşmasında, “Genç kardeşlerimizle birlikte, sokak sokak, kapı kapı dolaşarak sıkmadık el bırakmadan öncelikle 2019 seçimleri sonrada Kurucu Genel Başkanımızı Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi 2023’e, 2053’e ve 2071’e Asım’ın nesli gençlik ile koşar adım yürüyecektir” diye konuştu.

iha