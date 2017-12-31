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AKP Darende Gençlik Kolları Kongresi

AKP Darende Gençlik Kolları Kongresi
  • 31.12.2017
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AKP Darende Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi yapıldı. Kongrede başkanlığa Nami Kalkan seçildi.

Darende öğretmenevinde yapılan kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Kongrede konuşan yeni Başkan Nami Kalkan AKP’nin gençlere büyük önem verdiğini ifade ederek, devraldığı bayrağı daha ileriye taşımak için daha çok çalışacağını söyledi.

AKP Darende İlçe Başkanı Süleyman Şimşek ise, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin bu kutlu davaya olan ilgileri bizleri mutlu ediyor. Ben bu güne kadar görev almış arkadaşlara teşekkür ederken yeni seçilen arkadaşımıza da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

AKP Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Enis Aydoğan da, başarının temelinde birlik ve beraberliğin yattığını söyleyerek, yeni seçilen yönetime başarılar diledi.

Kongreye, AKP Darende İlçe başkanı Süleyman Şimşek, AKP Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Enis Aydoğan, belediye meclis üyeleri ve Darende İlçe Kadın Kolları Başkanı Neşe Boyraz katıldı.

iha

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