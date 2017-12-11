AKP Darende Kadın Kolları Kongresi

AKP Darende Kadın Kolları ilçe kongresinde mevcut Başkan Neşe Boyraz yeniden başkanlığa seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan kongrede bir konuşma yapan AKP Darende Kadın Kolları Başkanı Neşe Boyraz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP’ye yeniden dönüşü ile AKP’nin yeni bir döneme girdiğini söyledi. Boyraz, bu yeni dönemde yeni Türkiye’nin inşası için AKP kadrolarında yenilenmeler olduğunu ifade ederek, yenilenmenin AKP’nin kendi içindeki dinamizmini gösteren en önemli işaretlerden birisi olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadınlara büyük önem verdiğini ifade eden Boyraz, kadının siyasetin nesnesi değil öznesi olduğunu kaydetti. Aynı kararlılıkla yollarına devam edeceklerini vurgulayan Boyraz, 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmek için daha çok çalışacaklarını söyledi.

Başkanlığa yeniden Neşe Boyraz’ın seçildiği AKP Darende Kadın Kolları yönetiminde: Aylin Ekmekci, Songül Sekmen, Hayriye Bozkurt, Latife Karateke, Fazilet İnce, Pınar Şimşek, Nurhayat Şahin, Sümeyye Özdemir, Tülay Kaçaman, Esra Kavlak, Cemile Yüksek, Gönül Uzun, Güldane Akkuş ve Güldane Karadaş bulunuyor.

Öğretmenevi’nde yapılan kongreye AKP Darende İlçe Başkanı Süleyman Şimşek, AKP Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Darende, iha