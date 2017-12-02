AKP Doğanşehir Kadın Kolları Kongresi

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde AKP 5. Olağan Kadın Kolları Kongresi yapıldı. Kongre sonunda Doğanşehir Kadın Kolları başkanlığına seçilen Gülşah Sağlam’ın mazbatasını İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve İlçe başkanı Murat Kavuncuoğlu verdi.

Doğanşehir’de AKP beşinci kadın kolları başkanlığı kongresi yapıldı. Doğanşehir Kongre Salonunda yapılan ve saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan kongre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve milletvekillerinin mesajlarının okunmasıyla devam etti.

“İlk günkü aşkla çalışacağımıza söz veriyoruz”

Açılış konuşmasını İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Sağlam yaptı. Sağlam ilk günkü aşkla görevlerini yapmaya devam edeceklerini belirterek, “AK Parti Kadrolarının kadınları olarak yeni aldığımız bu görevde canla başla ve ilk günkü aşkla çalışacağımıza söz veriyoruz. Emeği geçen eski başkanımız Tülay Alagöz ve yönetimine teşekkür ederiz. 2019 seçimleri yine biz kadınların omuzlarındadır. Siyasette biz de varız dedik ve yola çıktık. Karşılaştığımız hiçbir engel bizi yıldırmadı, Aksine güçlendirdi. Her zorluktan bir tecrübe edinerek bu günlere geldik. Türkiye’nin her tarafında biz kadınlar birlik beraberlik içerisinde safları ayırmadan büyük mücadele vereceğiz. Allah gayemizi ve davamızı Muzaffer kılsın” dedi.

“Cumhurbaşkanımıza yürekten sahip çıktınız”

AKP İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu ise yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“AKP kurulduğu günden beri kadın kolları başkanlığımızı yapan önceki kadın kolları başkanlarımıza çok teşekkür ederim. Doğanşehir’imize AK Parti olarak çok büyük hizmetler yaptık. Bunlarda en büyük hizmetleri, emeği olan Kadın Kollarıma teşekkür etmek istiyorum. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımıza yürekten sahip çıktınız. Partimizin bel kemiği oldunuz, bir omurgası oldunuz. AK Parti’yi ilerletmede yüzde seksen kadınların eseri olduğuna inanıyorum. Yeni göreve seçilen İlçe Kadın Kolları Başkanım Gülşah Sağlam’a görevinde başarılar diliyorum. AK Parti Kadın Kolları 5.olağan Kongremize iştirak eden il kadın kolları başkanıma ,yönetimine, eski belde belediye başkanlarıma, çok değerli misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum.”

“Bu kutlu dava için yaptığı fedakarlıklara ben buradan şahidim”

AKP İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan da yaptığı konuşmada birlik beraberlik vurgusu yaparak, “Selçukluya Osmanlıya ve bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış güzide ilçemiz Doğansehir’de Allah’a şükürler olsun ki yine birlikteyiz. Yine bir ve beraberiz. Doğanşehir halkının yaşam kalitesini artırmak adına büyük çaba gösteren Belediye Başkanımız Vahap Küçük ve İlçe Başkanımız Murat Kavuncuoğlu’na ayrıca teşekkür ediyorum. Hanım kardeşlerimizin bu kutlu dava için yaptığı fedakarlıklara ben buradan şahidim. Allah hepinizden razı olsun. Değerli hanım kardeşlerim AK Parti’nin kurulmasıyla kadına hak etiği değeri veren siyaset anlayışını benimseten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kadınlarımız yoğun bir şekilde Türkiye siyaseti içerisinde yer almaya başladı. Bu kutlu davanın neferleri olan siz değerli hanım kardeşlerimiz artık her zamankinden daha güçlüsünüz” dedi.

İlçe Kadın kolları kongresi programına AKP İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, İlçe koordinatörü Leyla Keleş, İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, Doğanşehir Belediye Başkan yardımcıları Mustafa Gülha, Doğanşehir eski belediye başkanı Hanifi Bayram, Sürgü eski belediye başkanı Faruk Taşdemir, Erkenek Eski belediye başkanı Mehmet Bayram, Gövdeli Eski belediye başkanı Vahap Sarıbaş, Polat eski belediye başkanı Hasan Orman, belediye ve il encümenleri ile AKP yönetimi ve partililer katıldı.

iha