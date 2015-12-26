AKP Dolandırıcı Mağduru!..

Kendisini AKP Malatya İl Başkan Yardımcısı Sıddık Özdemir olarak tanıtıp, bazı esnafları dolandırmaya çalıştığı öne sürülen şahsın varlığını saptayan “gerçek” il başkan yardımcısı Sıddık zdemir şikayetçi olunca, polis kimliğini belirlediği zanlıyı aramaya başladı.

Edinilen bilgilere göre, polise şikayette bulunan AKP İl Başkan Yardımcısı Özdemir, partinin ve kendisinin adının kullanılarak, partiye yardım adı altında bazı şahıs ve şirketlerin dolandırıldığını bildirdi.

Özdemir, Malatya’da iki işyerine giden 40-45 yaşlarında zayıf, esmer, 1.80-1.85 boylarında kısa ve kır saçlı bir erkek şahsın kendisini AKP İl Başkan Yardımcısı olarak tanıtıp para yardımı talebinde bulunduğunu kaydetti.

Şikayet üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği görevlilerince, iş yerleri çalışanlarının bilgisi üzerine belirlenen eşgal üzerine şahısın kimlik bilgisine ulaşıldığı, daha önceden de benzer suçtan poliste kaydı bulunan 48 yaşındaki Mehmet D. D.’nin zanlı olarak saptandığı ve yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

Şahsın, bir işyerinden 100 YTL aldığı, bir işyerinden ise para isterken durumundan şüphelenilmesi üzerine para verilmediği ve burayı terkettiği bildirildi.