AKP Hakkari Kadın Kolları Malatya’da

AKP Kadın Kolları Genel Merkezi’nin Türkiye genelinde başlattığı Kardeş İl Projesi kapsamında ilimize gelen AKP Hakkâri Kadın Kolları mensupları, Battalgazi Belediyesi tarafından ağırlandı. Hakkâri Kadın Kolları mensupları, proje kapsamında Battalgazi ilçesinin tarihi mekanlarını gezdi.

AKP Hakkâri Kadın Kolları teşkilatı, Kardeş İl Projesi kapsamında Battalgazi ilçesinin tarihi ve kültürel değerlerini gezdi. Geziye, Hakkâri Kadın Kolları Başkanı Remziye Mezinoğlu ve beraberindeki heyet katılırken, Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Şule Kürün Özkan, Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz ve AKP Kadın Kolları yönetimi eşlik etti. Program hakkında bilgiler veren Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, “Partimizin yerel yönetimlerdeki sosyal çalışmalarını yakında tanıtmanın yanında, Kadın Kollarımızın sosyal sorumluluk alanına yönelik çalışmaları hakkında bilgilendirmek amaçlandı. Hakkâri’den gelen konuklarımızı ilimizde üç gün misafir edip, ilçelerimizi gezdirdik” dedi.

AKP Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Şule Kürün Özkan ise, “Battalgazi Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan beyefendinin ve ekibinin de katkıları ile gelen misafirlerimize ilçemizin bütün tarihi ve kültürel miraslarını tanıtma fırsatı bulduk. Konuklarımıza Namazgâh, Battalgazi Surları, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Battalgazi Ulu Cami, Kanlı Kümbet, Sıddı Zeynep, Emir Ömer Mescidi, Şahabe-i Kübra, Sugra ve Arslantepe Höyüğü’nü gezdik” diye konuştu.

AKP Hakkâri Kadın Kolları Başkanı Remziye Mezinoğlu’da, “Battalgazi İlçesinde bulunana tarihi ve kültürel değerlerine hayran kaldık. Buradaki atmosfer bizleri çok etkiledi, bulunduğumuz her platformda bu güzelliklerden ve hizmetlerden mutlaka bahsedeceğiz. Battalgazi Belediyesi bizlere çok misafirperverlik gösterdi. Bizlere göstermiş oldukları ilgiden dolayı başta Battalgazi Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan beye ve ekibine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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