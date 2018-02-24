AKP Yeni Yönetimini Belirledi
AKP İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi gerçekleştirilirken, il başkanlığına tek liste ile aday olan mevcut başkan Hakan Kahtalı yeniden seçildi.
Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen AKP 6. Olağan Kongresine Başbakan ve AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, AKP Genel Bşakan Yardımcıları Öznur Çalık ve Cevdet Yılmaz, AKP Malatya Milletvekilleri Mustafa Şahin, Taha Özhan ve Nurettin Yaşar, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya eski milletvekilleri Mücahit Fındıklı, İhsan Koca, Fuat Ömeztoprak ve Cemal Akın, ilçe belediye başkanları, konuk il başkanları ile delegeler katıldılar.
AKP 6. Olağan Kongresinde Divan Başkanlığını Halis Dalkılıç yaptı.
AKP İl Başkanlığına Ali Osman Başkurt, İhsan Koca, Ahmet Çakır, Mustafa Şahin ve Bülent Tüfenkci’den sonra bu görevi 3 yıldan beri sürdürmekte olan Hakan Kahtalı seçildi.
Hakan Kahtalı’nın il başkanlığındaki İl Yönetim Kurulu’na asıl 50 üye seçilirken, 25 üye ise İl Yönetim Kurulu’nun yedek listesine girdi. İl Disiplin Kurulu’na 5 asıl, 5 yedek üye seçilirken, Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu’na da 3 asıl, 2 yedek üye seçildi. Ayrıca 13 isimden oluşan Üst Kurul Delegeleri belirlenirken, 7 isim ise yedek üye olarak Üst Kurul Delege listesinde yer aldı.
İL YÖNETİM KURULU ASIL
AKP İl Yönetim Kurulu’na seçilen isimler şu şekilde:
Hakan Kahtalı, Mahmut Üner Özer, Nadir Çalık, Nurettin Sert, Enes Perçin, Nevzat Diri, Gürbüz İsmet Yılmaz, İsmail Hakkı Pekel, Hasan Kardeş, Ahmet Keskin, Arif Aydoğmuş, Basri Mutlu, Emrah İnce, Celal Aksaç, Emine Taşcı, İlhan Doğan, Mehmet Ulaş, Muhammed Fatih Şahin, Özlem Akar Binbaşıoğlu, Rıdvan Budak, Cumali Altıntop, Zeynal Kayan, Yunus Akçil, Mustafa Reşit Reşitoğlu, Metin Özcan, Hasan Karagöz, Fatma Büşra Yılmaz, Mehmet Kundaktepe, Fahrettin Özkaya, Esma Ceyhan, Serpil Altun, Fırat Palancı, Fatma Bayır, Nazlı Üzmez, Hasan Karakaş, Enis Aydoğan, Barbaros H. Ünal, Nebiye Avcı, Ömer Şengün, Meral Aslan, Mustafa Şinasi Ekmekçi, Miraç Göçmez, Şevket Güneş, H. Bayram Yılmaz, Abdullah Canpolat, Şahin Karahan, Kamil Biter, Ayşe Turhan, Ömer Karaaslan ve Orhan Barman.
İL YÖNETİM KURULU YEDEK
İl Yönetim Kurulu’nun 25 kişiden oluşan yedek listesi ise şu şekilde:
Necmettin Karakaş, Nusret Aslan, Kemal Açıkgöz, Gökmen Yağlıcı, Nihat Burulday, Murat Koca, Akif Sarı, Kenan Sağdıç, Mehmet Özdemir, Ceyhun İsa Işıklı, Erdal Gençay, İbrahim Tercan, Hasan Demez, Hikmet Yaşar, Bilal Turgut, İbrahim Karakuş, Hacer Kölük, Abdulvahap Doğan, Ayşegül Ekim, Naime Dönmez, Gülzade Berberoğlu, Hikmet Yaşar, Mevlüt Polat, Arif Koyun ve Metin Karadoğan.
İL DİSİPLİN KURULU ASIL
AKP İl Başkanlığı İl Disiplin Kurulu’nun 5 kişiden oluşan asil üyeleri şu şekilde:
Serdar Yıldırım, Ramazan Kaya, İdris Boztaş, Cumali Özcan ve Arif Öğüt.
İL DİSİPLİN KURULU YEDEK
AKP İl Başkanlığı İl Disiplin Kurulu’nun 5 kişiden oluşan yedek üyeleri şu şekilde:
Serkan Fırat, Cuma Güler, Halil Durak, Sümeyye Gönültaş ve Yılmaz Devecel.
PARTİ İÇİ DEMOKRASİ VE HAKEM KURULU ASIL:
Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu’na ise şu isimler seçildi:
Eyüp Sağlam, M. Naci Şavata ve Namık Kemal Baki.
PARTİ İÇİ DEMOKRASİ VE HAKEM KURULU YEDEK
Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu’na yedek üye olarak da şu isimler seçildi:
Yusuf Boyracı ve Erdoğan Özpolat.
-ÜST KURUL DELEGELERİ
Hakan Kahtalı, Aynur Oğuzhan, Enis Aydoğan, Ahmet Çakır, Vahit Atalan, Osman Güder, Muhammed Emin Yalçınkaya, Murat Kavuncuoğlu, Arif Tutal, Süleyman Şimşek, Adil Ağcan, Mikail Sülük ve Veysel Ateş.
-ÜST KURUL YEDEK DELEGELER
Kamer Mehmet Tümer, Kudret Kılıç, Ahmet Boyraz, Cemal Çiçek, Ahmet Doşar, Ebru İnanç ve Esin Tanrıverdi.
Burhan KARADUMAN, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com
oyu gariban verir seçilen hep zengin
….
Bu kadro yatsın kalksın reise dua etsin.
Bunlara oy yok değişim değişim değişim
Yorumlara baktım çoğu olumsuz. Görüşlerini açık açık anlatamayanlar burda bol bol konuşuyorlar. Sandalyeler havada uçmadığı için, küfürleşmeler ve yumruklaşmalar olmadığı için mi beğenmiyordunuz. Yoksa kendinize yer mi bulamadınız. Kim sizi zorla kongreye götürdü. Kendi iradenize sahip olamayacak kadar aciz misiniz. Oraya ancak gönüllü olanlar gelir.
Oznur hanim belediye başkanligina göz kırpıyor bence…
Bu işler göz kırpmayla olmamalı hak eden kim ise O olmalı, bence Büyükşehir belediye başkanı halkın içinden gelip halkla beraber olan, halkın her derdiyle şov olsun diye değil Allah rızası için ilgilenen ve kapasiteli, delikanlı, yürekli ,otoriter, gölgesi ağır olaylar karşısında sağlam bir iradeyi ortaya koyabilen , MUSTAFA ŞAHİN veya HAKAN KAHTALI gibi lider ruhlu delikanlılar olmalı yoksa bu savurganlığı başkası önleyemez.
Herkes gibi bende soruyorum madem tek aday acaba neden bu kadar masraf ve para israfı. Bu artık partinin kuruluş-yükselme-olgunluk devreletinin bitimi düşüş evresinin başlangıcı olacaktır eğer bu devrede aşırı harcama giden kaynaklar kesilip Yıldızlara (çok az masraflı ve gelir getirici yenilikçi ürünler) aktarılsa ürünün olgunluk ve doyum süresi biraz daha uzayabilir…
Ah reis ah senin bu vekiller bağımsız seçime girse neler olur
Madem tek girdiniz neden yapiyonuz o kdar masraf…
Hayırlı olsun. Aynı gün Kayseri ve Kahramanmaraş kongrelerini de izledim. Bu salon bize küçük geldi. Tertip ve düzen karmaşası da vardı. Diğer yandan aynı ekip kendi aralarında bozulup tekrar dizildiler. Umarım sonuç değişmez.
Allah hayırlı uğurlu eylesin.
Malatya insanı şakşakcılığı yağcılığı çok sever bir aydır o reklam panoları bilbadolar millar lira harcadınız ne oldu bir santim boyunuzmu uzaundı farkında değilsiniz bataklığa dalıyorsunuz.
Malatyam bu gune kadar tek cikartigi milletvekili rahmetli Mevlut abiydi malatya icin calisirdi bunlar kendi cikarlari icin onun icin kadroyu degistiremiyorlar
Devletin tüm imkanları seferber oldu alanı doldurdu zoraki olarak bizde. Gittik ama herkes sonraki gelmis di kabağın %50 si polis %30 zoraki gelen kamu çalışanları %20 de içinde de olduğunu anlamaya çalışan ve partililerdi
yeni yönetim memlekete ve malatyaya hayırlı olsun ! yorumları okudum bir tane olumlu yorum göremedim. demek oluyorki varsa yoksa REİS in samimiyeti. bu yönetimin çoğu namazlı abdestli insanlar aslında! niye insanlar olumlu bakmıyorlar!? demekki Kurandaki FEVEYLUN LİL MUSALLİN=YAZIKLAR OLSUN O NAMAZ KILANLARA tabirinin ne kadar da günümüz insanlarına uymaktadır. seçilmiş arkadaşlarıma tavsiyem taştepedeki fakiri oy için değil ALLAH için sevdiğiniz gün bu yorumlar tersine dönecektir. bir DOST!
AHMET ÇAKIR GELDİĞİ GÜNDEN BERİ ÇOK BÜYÜK HİZMETLERE İMZA ATTI ancak geçenlerde kendisini her zaman ziyaret eden ve fakat hastalandığı için gelemeyen birazcık özürlü bir vatandaşı kendisinin gidip evinde ziyaret etmesi bana REİS in vasfını hatırlattı. bu insanların gönlünde yaptığı maddi hizmetlerden daha çok beğeni gördü. insani vasıflar ve mütevazilik insanları yüceltir!
bu olumsuz yorumları yapanların akp li olduklarını mı sanıyorsun. bunlar bu vesile ile bunu bahane ederek akp yi kötülemek isteyenler
Bu defa yemin ettim yönetim değişmezse oy yok diye gerçekten de oy yok bunlara bu defa vermeyecem
parti il kongresine başbakanlık uçağı ile gelen bir başbakan ve onu şak şaklayan bir kesim..ülke insanına madden ve manen her şeyin müstahak olduğunun ispatı..
Yönetim de dirhem değişiklik yok ne diye kongre yapıyorsunuz niye başbakanı buraya kadar yoruyorsunuz.Listeyi Ankaraya gönderip taştık ettirselerdi daha mantıklı olurdu Milletin aklı ilede alay etmemiş olurlardı.Yine REİS e yardımcı olmayan çevresine milliyetçi yönetim ile devam dediler bakalım ne kadar daha REİS i kandıracaklar?
Muzaffer Bey, Aynen Katılıyorum. Dinimizde israf da haramdır.
Sahipsiz malatyammmmmm 😔😔😔
gercekten yönetim çok değişmiş…hatta oyleki 17-18 sene once parti ilk kurulduğunda il yönetimine girenler hala yönetimde hemde araliksiz….
Bunu da buraya yazın Mhp ‘nin 1 millet vekili hayırlı olsun Malatyamıza..
Aynen nasıl olsa ittifak bloğu olacak mhp ye oy versek yine ries başkan seçilecek en azından 1 yada 2 tane mhp den vekil giderse biz malatyada iş sahası açmamız lazımdı vaat değil derler elbet
nerde ticaretle uğraşan varsa listede. ekmeklerine yağ sürmeye devam edecekler. olan vatandaşa oluyor.
Değişim e bu kadar direnen başka bir il varmı bilmiyorum? Yazık memlekete. Körler sağırlar birbirini ağırlar. Ölene kadar adamlar koltuğu bırakmıyor. Demirel den ne farkı var bu insanların. Reisss bunların hepsini değiş gurban olam.
yazık ak kadro artık kibirli insanlarla doldu değişim hepsi hikaye bize düşen değişimi sandıkta göstermek
Çok merak ediyorum. Bu Öznur Çalık’ın liderlerin sağında durma merakı nedir?
Bu ilin bakanı var. Misafir gelmiş birçok başka bakan var. Misafirperverlik gereği bile olsa, başköşeye kurulup oturmak hoş değil. Koltuk kişiye değer katmaz!
Levent Bey, Devlet Protokolünde Bakan sağa oturur, Parti Protokolünde Genel Başkan Yardımcısı sağa oturur. Kongrede de Parti protokolü uygulanır. Yani uygulama doğrudur.
:))))))hayırlı olsun ne diyelim başka
yok olan milletin vekilleri bu kadroya sahip çıksınki. MALATYA kendileri sayesinde oy kaybetsin .REİS olmasa bu insanlar ancak kendilerini üstün görüyorlar .bakalım oy zamanı ne olacak
MHp nin bu kongrede ne işi var anlamadim
SİYASET BÖYLE ABUZER ANLAMADIN MI
Bunun adı kongre yada seçim değil.Her şey önceden hazırlanmış ve sadece adı kongre olan toplantıda il başkanı ve diğer organlar onaylanmış.Neden diğer partilerde olduğu gibi ikinci yada daha fazla aday çıkmıyor.İşte AKP’nin demokrasi anlayışı.
Tayyip erdoğan sayesinde kendini halkın arasında en üst seviyedeymiş gibi gösteren insanlar yine seçilmiş ne güzel malatya yine oy kaybedecek.
Malatya da Ak Parti ne yazık ki çok eleştirilere maruz kalmaktadır. Parti içi değişiklik sloganıyla yola çıkarak tüm ilçelerin aynı başkan ve yönetimle il yönetimin de neredeyse aynı kadroyla devam etmesi Malatya için düşen oy kaybını daha da fazla hızlandıracaktır. 2019 seçimlerinde Mhp nin 1 milletvekili çıkaracağı görüşündeyim
Maşallah, neredeyse yönetim kuruluna kadro verecekler. Bu nasıl değişim. Artık Reis su işe bir el atın artık. Orman ne güzel, ne güzel. Allah ıslah etsin. mümkünse, değil ise suphesizki, Allah en doğrusunu bilendir.
Değişim denildi,fakat değişim gibi bir görüntü gözükmüyor. Tahtlar devam ediyor,yani vatandaşa isterseniz tercih edin,isterseniz etmeyin biz tahtımızdan vazgeçmeyiz diyorlar. Yinede hayırlı olsun…