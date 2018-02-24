AKP Yeni Yönetimini Belirledi

AKP İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi gerçekleştirilirken, il başkanlığına tek liste ile aday olan mevcut başkan Hakan Kahtalı yeniden seçildi.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen AKP 6. Olağan Kongresine Başbakan ve AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, AKP Genel Bşakan Yardımcıları Öznur Çalık ve Cevdet Yılmaz, AKP Malatya Milletvekilleri Mustafa Şahin, Taha Özhan ve Nurettin Yaşar, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya eski milletvekilleri Mücahit Fındıklı, İhsan Koca, Fuat Ömeztoprak ve Cemal Akın, ilçe belediye başkanları, konuk il başkanları ile delegeler katıldılar.

AKP 6. Olağan Kongresinde Divan Başkanlığını Halis Dalkılıç yaptı.

AKP İl Başkanlığına Ali Osman Başkurt, İhsan Koca, Ahmet Çakır, Mustafa Şahin ve Bülent Tüfenkci’den sonra bu görevi 3 yıldan beri sürdürmekte olan Hakan Kahtalı seçildi.

Hakan Kahtalı’nın il başkanlığındaki İl Yönetim Kurulu’na asıl 50 üye seçilirken, 25 üye ise İl Yönetim Kurulu’nun yedek listesine girdi. İl Disiplin Kurulu’na 5 asıl, 5 yedek üye seçilirken, Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu’na da 3 asıl, 2 yedek üye seçildi. Ayrıca 13 isimden oluşan Üst Kurul Delegeleri belirlenirken, 7 isim ise yedek üye olarak Üst Kurul Delege listesinde yer aldı.

İL YÖNETİM KURULU ASIL

AKP İl Yönetim Kurulu’na seçilen isimler şu şekilde:

Hakan Kahtalı, Mahmut Üner Özer, Nadir Çalık, Nurettin Sert, Enes Perçin, Nevzat Diri, Gürbüz İsmet Yılmaz, İsmail Hakkı Pekel, Hasan Kardeş, Ahmet Keskin, Arif Aydoğmuş, Basri Mutlu, Emrah İnce, Celal Aksaç, Emine Taşcı, İlhan Doğan, Mehmet Ulaş, Muhammed Fatih Şahin, Özlem Akar Binbaşıoğlu, Rıdvan Budak, Cumali Altıntop, Zeynal Kayan, Yunus Akçil, Mustafa Reşit Reşitoğlu, Metin Özcan, Hasan Karagöz, Fatma Büşra Yılmaz, Mehmet Kundaktepe, Fahrettin Özkaya, Esma Ceyhan, Serpil Altun, Fırat Palancı, Fatma Bayır, Nazlı Üzmez, Hasan Karakaş, Enis Aydoğan, Barbaros H. Ünal, Nebiye Avcı, Ömer Şengün, Meral Aslan, Mustafa Şinasi Ekmekçi, Miraç Göçmez, Şevket Güneş, H. Bayram Yılmaz, Abdullah Canpolat, Şahin Karahan, Kamil Biter, Ayşe Turhan, Ömer Karaaslan ve Orhan Barman.

İL YÖNETİM KURULU YEDEK

İl Yönetim Kurulu’nun 25 kişiden oluşan yedek listesi ise şu şekilde:

Necmettin Karakaş, Nusret Aslan, Kemal Açıkgöz, Gökmen Yağlıcı, Nihat Burulday, Murat Koca, Akif Sarı, Kenan Sağdıç, Mehmet Özdemir, Ceyhun İsa Işıklı, Erdal Gençay, İbrahim Tercan, Hasan Demez, Hikmet Yaşar, Bilal Turgut, İbrahim Karakuş, Hacer Kölük, Abdulvahap Doğan, Ayşegül Ekim, Naime Dönmez, Gülzade Berberoğlu, Hikmet Yaşar, Mevlüt Polat, Arif Koyun ve Metin Karadoğan.

İL DİSİPLİN KURULU ASIL

AKP İl Başkanlığı İl Disiplin Kurulu’nun 5 kişiden oluşan asil üyeleri şu şekilde:

Serdar Yıldırım, Ramazan Kaya, İdris Boztaş, Cumali Özcan ve Arif Öğüt.

İL DİSİPLİN KURULU YEDEK

AKP İl Başkanlığı İl Disiplin Kurulu’nun 5 kişiden oluşan yedek üyeleri şu şekilde:

Serkan Fırat, Cuma Güler, Halil Durak, Sümeyye Gönültaş ve Yılmaz Devecel.

PARTİ İÇİ DEMOKRASİ VE HAKEM KURULU ASIL:

Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu’na ise şu isimler seçildi:

Eyüp Sağlam, M. Naci Şavata ve Namık Kemal Baki.

PARTİ İÇİ DEMOKRASİ VE HAKEM KURULU YEDEK

Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu’na yedek üye olarak da şu isimler seçildi:

Yusuf Boyracı ve Erdoğan Özpolat.

-ÜST KURUL DELEGELERİ

Hakan Kahtalı, Aynur Oğuzhan, Enis Aydoğan, Ahmet Çakır, Vahit Atalan, Osman Güder, Muhammed Emin Yalçınkaya, Murat Kavuncuoğlu, Arif Tutal, Süleyman Şimşek, Adil Ağcan, Mikail Sülük ve Veysel Ateş.

-ÜST KURUL YEDEK DELEGELER

Kamer Mehmet Tümer, Kudret Kılıç, Ahmet Boyraz, Cemal Çiçek, Ahmet Doşar, Ebru İnanç ve Esin Tanrıverdi.

Burhan KARADUMAN, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com