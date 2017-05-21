AKP’de Erdoğan Genel Başkan.. Çalık Yeniden MKYK’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Genel Başkan seçildiği AKP 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde, Malatya Milletvekili Öznur Çalık yeniden Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyeliğine seçildi. Çalık, 2003 tarihinden beri MKYK’da değişmeyen isimlerden birisi oldu.

AKP’nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi Ankara Arena spor Salonu’nunda gerçekleştirildi. Kongrede referandumla Anayasa’da yapılan değişiklik nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrede tek aday oldu ve AKP 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde 1414 oyla Genel Başkanlığa seçildi.

AKP Kongresi’nde Malatya Milletvekili Öznur Çalık, partilinin 50 kişilik MKYK üyeliğine yeniden seçildi. Çalık ile birlikte MKYK’na toplam 9 bayan üye seçildi.

2003’DEN BERİ MKYK ÜYESİ…

Çalık, milletvekili seçilmeden önce 2003 yılında partisinin 1. Olağan Kongresi’nde MKYK üyeliğine seçilmişti. AKP’nin 5 olağan, 3 olağanüstü olmak üzere 8.’Kez MKYK’ya seçilen isim oldu. Çalık, partisinin şimdiye kadar 2 dönemde MYK Üyesi olarak da görev yaptı. Çalık, Ağustos 2014 – Eylül 2015 tarihleri arasında AKP Halkla İlişkiler’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Son olarak ise AKP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

AKP MKYK ÜYELERİ…

AKP’nin yeni MKYK üyeleri şu şekilde:

Binali Yıldırım, Abdülhamit Gül, Ahmet Sorgun, Ali Aydınlıoğlu, Asuman Erdoğan, Bekir Bozdağ, Berat Albayrak, Burhan Kuzu, Bülent Karakuş, Cahit Özkan, Cevdet Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, Erol Kaya, Ethem Sancak, Fatih Şahin, Fevzi Şanverdi, Hacı Ahmet Özdemir, Hamza Dağ, Harun Karacan, H. Kübra Öztürk, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, E. Emrah Karayel, Jülide Sarıeloğlu, Mahir Ünal, Markar Esayan, Mehmet Emin Yılmaz, Mehmet Mehdi Eker, Mehmet Muş, Murat Baybatur, Mustafa Ataş, Mustafa Köse, Mustafa Savaş, Mustafa Şentop, Mustafa Yel, Nurettin Canikli, Öznur Çalık, Ravza Kavakçı Kan, Recep Uncuoğlu, Rumeysa Kadak, Süleyman Soylu, Tamer Dağlı, Vedat Demiröz, Yasemin Atasever, Zeki Aygün, Zelkif Kazdal, Zeyid Aslan ve Zeynep Alkış.

YENİ GİRENLER VE LİSTE DIŞI KALANLAR..

MKYK’ya yeni giren isimler ise şöyle:

“Binali Yıldırım, Bülent Karakuş, Cahit Özkan, Ethem Sancak, Harun Karacan, Hatice Kübra Öztürk, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Emrah Karayel, Mehmet Emin Yılmaz, Mahir Ünal, Recep Uncuoğlu, Rumeyse Kadak, Süleyman Soylu, Tamer Dağlı, Yasemin Atasever, Zeki Aygün, Hacı Ahmet Özdemir, Zelkif Kazdal.”

MKYK’da olmayan isimler:

“Ayhan Ogan, Ayşe Sula Köseoğlu, Edibe Sözen, Emine Nur Günay, Nükhet Hotar, Fatma Güldemet Sarı, Fazilet Dağcı Çığlık, Hüseyin Özbakır, Mehmet Müezzioğlu, Mehmet Galip Ensarioğlu, Mahmut Kaçar, Yelda Erol Gökcan, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sema Ramazanoğlu, Serkan Bayram, Şaban Dişli, Yasin Aktay, Yaşar Karayel, Veysi Kaynak.”

Burhan KARADUMAN- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- hurriyet.com.tr