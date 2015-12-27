AKP’de Görev Bölümü

AKP Malatya teşkilatında yapılan seçimden sonra yönetim toplanıp, kendi arasında görev bölümü yaptı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı 10 Mayıs’ta yapılan kongrede atamayla gelen İl Başkanı Mustafa Şahin, tek olarak katıldığı kongrede bu kez seçimle göreve gelmişti.

Şahin başkanlındaki AKP Malatya il yönetimi görev bölümünü şöyle yaptı:

“Siyasi ve Hukuk İşler Başkanı Bülent Tüfekçi, Teşkilat Başkanı Murat Nalçacı, Seçim İşleri Başkanı Hacı Bayram Yılmaz, Tanıtım ve Medya Başkanı Eyüp Sağlam, Dış İlişkiler Ahmet Cem Erdem, Sosyal İşler Başkanı Hakan Kahtalı, Yeril Yönetimler Başkanı Nevzat Diri, Ekonomi İşleri Başkanı Şefik Şengül, Halkla İişkiler Başkanı Mehmet Üner Özer, İdari ve Mali İşler Başkanı Gürbüz İsmet Yılmaz, Arge Başkanı Osman Güder, İl Sekreteri Fatma Selma Hamamcı.”

İl Disiplin Kurulu asıl üyeliklerine İlyas Karaca, Sıddık Aydemir, Dursun Karaköse, Cemal Çiçek ve İdris Boztaş, il parti içi demokrasi kurulu asil üyeliklerine Ali Abbas Daşan, Abuzer Karakaya ve Cumali Altıntop, üst kurul asıl delegelerine de Mustafa Şahin, Ahmet Çakır, Celal Ekici, Emine Akkurt, Adem Bedir Ergül, Mehmet Naci Şavata, Mehmet Tümer, Ziya Paşa Güde, Süleyman Şimşek, Fetahmet Bay, Mehmet İlbak, Fikret Çolak, Yusuf Barman, Ali Kaya ve İrfan Varol getirilmişti.