AKP’de Kongre Süreci Başlıyor..

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, ilçe kongrelerinin Ocak sonundan itibaren başlayacağını, ilçe kongrelerinin tamamlanmasından sonra il kongrelerinin en geç Haziran sonuna kadar bitirileceğini söyledi. Yazıcı, ayrıca, yaptırdıkları bir anketle, parti teşkilatlarda görev alan partililerin yüzde 40ının daha önce hiçbir partide yer almadığı ve siyasete ilk kez AKP saflarında başladığının belirlendiğini bildirdi.

AKP Teşkilat Başkanı Yazıcı, partinin yayın organı Türkiye Bülteninde yer alan söyleşisinde başlayan kongre süreci çerçevesinde değerlendirmelerde bulundu.

Teşkilat yapısına ilişkin bir anket yaptırdıklarını ifade eden Yazıcı, “Bu ankete göre; teşkilatlarımızda aşağı yukarı yüzde 40 dolayında ilk defa AKPde siyasete başlayan arkadaşlarımız var. Bunlar siyaseti, siyaset tarzını, siyasetin etik kurallarını AKPde öğreniyorlar. Bu çok önemli” dedi.

“UYUMLU EKİP ŞART”

AKPnin kongre sürecinde olduğunu belirten Yazıcı, kongrelerde önemli olanın “AKPnin hedeflediği üretimi” sağlamak olduğunu kaydetti. “Hedeflediğimiz üretimi sağlayabilmek için birinci şart uyumlu bir ekibi oluşturmaktır” diyen Yazıcı, uyumlu bir ekibin oluşturulamaması durumunda “bütün enerjinin” çekişmeye dönüşeceği kaygısını dile getirirken, kongre süreçlerinde “liste ve aday yarışı” istemediklerinin mesajını verdi.

Yazıcı, “Bunu kesinlikle arzu etmiyoruz. Bu konuda çok toleranslı davranmalıyız. Bu üretimi ve uyumu bekliyoruz” diye konuştu.

Uyumlu ekipten kasıtlarının “her şeye tek gözlükten bakan, aynı sözcükleri kullanarak değerlendiren insanların oluşturduğu bir küme” olmadığına dikkat çeken Yazıcı, “İnsanlar farklı düşünebilmeli, farklı bakabilmeli ama sonuçta kararlar oluştuktan sonra onun arkasında olabilecek, onu takip edecek donanımda insanlardan oluşan bir ekip olmalı” dedi.

KONGRE SÜRECİ

Ocak ayı sonundan itibaren ilçe kongrelerinin başlayacağını belirten Yazıcı, ilçe kongrelerini Mart sonunda bitirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Yazıcı, ilçe kongrelerinin ardından, il kongrelerinin planlanacağını belirtirken, “İl kongrelerimizi de aşağı yukarı Haziran sonu gibi bitireceğiz ve 2006 yılı sonbaharında büyük bir ihtimalle Ekim ya da Kasım ayında İkinci Olağan Büyük Kongremizi inşallah çok görkemli bir şekilde, AKPye yakışır tarzda Ankarada gerçekleştireceğiz” diye belirtti.

KADINA YÜZDE 30 KOTA

Türkiye nüfusunun yüzde 52sinin kadınlardan oluştuğunu anımsatan Yazıcı, kadın ve gençlerin siyasetteki eksikliğinden yakındı. AKP olarak, kadın ve gençlerin aktif siyasete katılmalarını istediklerini ifade eden Yazıcı, bunun için ana kademe teşkilatlarının yanında Kadın ve Gençlik Kollarına yer verdiklerini belirtti.

Türkiyede AKP gibi ana kademe teşkilatları yanında Kadın ve Gençlik Kolları ile “tepeden tırnağa” örgütlenmiş başka bir siyasi parti bulunmadığını öne süren Yazıcı, “Ama biz aynı zamanda ana kademe yönetimlerinde de kadınlara ve gençlere yer verilmesini istiyoruz. Birinci Olağan Kongrede en az yüzde 20 demiştik, herhalde bu çıtayı biraz daha yükselteceğiz. En az yüzde 30 düzeyine çıkaracağız” dedi.