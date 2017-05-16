AKP’de ‘Yeni Atılım Dönemi’

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’nin duyurusu, AK Parti’nin resmi internet sitesinden “Yeni Atılım Dönemi” başlığı ile yapıldı.

AK Parti, 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’ni 21 Mayıs 2017 tarihinde Ankara Arena Spor Salonu’nda saat 10.00’da yapacak. Kongrede tek aday olarak gösterilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çoğunluğun sağlanmasıyla birlikte kurucusu olduğu partinin yeniden genel başkanı olacak. AK Parti’de bu değişiklikten sonra asıl dönüşüm başlayacak. Parti kadroları ve teşkilatlarında değişiklikler yapılacak. Bu değişimin izleri kongreden sonra hissedilecek ve adeta yeni bir atılım başlayacak. AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’nin duyurusu da bu değişime uygun olarak, AK Parti’nin resmi internet sitesinden “Yeni Atılım Dönemi” başlığı ile yapıldı.

YILDIRIM SON KEZ GRUBU TOPLAYACAK..

Bu arada Başbakan Binali Yıldırım, Salı günü saat 11.30’da partisinin grubunu Meclis’te toplayacak. Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı olarak son kez kürsüde bulunacak.

Önümüzdeki pazar günü gerçekleştirilecek kongre öncesi Başbakan Yıldırım Meclis kürsüsünden genel başkan olarak son konuşmasını yapacak. Parti grubuna seslenecek olan Yıldırım, grubundaki isimlere teşekkürlerini iletecek. 21 Mayıs’taki olağanüstü büyük kongrenin ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar partisinin genel başkanı olacak.

Ankara, iha