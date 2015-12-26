AKP’den 286 Kişiye Siyaset Sertifikası

AKP Genel Merkezi Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Başkanlığı tarafından çeşitli illerde verilen siyaset akademisi yerel yönetimler seminerinin Malatya ayağında eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen siyaset akademisi ve yerel yönetimler semineri sertifika töreninde konuşan il koordinatörü Ertan Mumcu, 2 Şubat-11 Nisan tarihleri arasındaki 10 hafta süren kursun, 40 ilde de Mayıs ayı itibariyle başladığını söyledi. Mumcu, 2008 yılı sonuna kadar 30 bin vatandaşa ulaşılmasının planlandığını ve seminere 4 bin 200 kişinin katıldığını kaydetti.

AKP Malatya İl Başkanı Ahmet Çakır ise, Malatya’daki seminere 286 kişinin katılarak sertifika aldığını ifade ederek, “İnsana hizmeti esas alarak ‘insanı yücelt ki, devlet yüceltsin’ anlayışıyla hareket ediyoruz. Artık siyasetin temelinde yalnızca millet vardır. Yalnızca egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu düşencesi vardır” şeklinde konuştu.

Malatya Milletvekili Fuat Ölmeztoprak ise, 2009 yılında yapılacak yerel yönetimler seçiminin önemine değinerek, “Partimiz siyaset akademisi ve yerel yönetimler semineri düzenleyerek, eğitimsiz hiçbir şeyin olmayacağını göstermiştir. Siyaseti kaliteli mecralara taşımak için siyaset eğitimini ön plana çıkaran partimiz, seminer düzenleyerek insanlarımızı eğitmiştir” dedi.

Konuşmalardan sonra siyaset akademisi ve yerel yönetimler seminerine katılanlara sertifikaları verildi.