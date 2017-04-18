AKP’den Teşekkür, MHP’den Kutlama

AKP’li siyasiler Anayasa Değişikliği referandumunda Malatya’da alınan sonuç nedeniyle vatandaşlara teşekkür ederken, referandumda iktidar partisine destek veren MHP’nin İl Başkanı Dr. Ömer Faruk Kalı da yaptığı yazılı açıklamayla “yemininin gereğini yapan dava arkadaşlarını” kutladı.

AKP’NİN TEŞEKKÜRÜ..

AKP Malatya İl Başkanlığı tarafından, 16 Nisan referandumunun ardından teşkilat üyelerine yönelik teşekkür toplantısı düzenlendi.

Toplantıya AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt İlçe Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve teşkilat üyeleri katıldı.

Toplantıda ilk olarak söz alan İl Başkanı Hakan Kahtalı, referandumda ‘evet’ çıktığını hatırlatarak, seçimlerde oy veren bütün vatandaşlara teşekkür etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, önemli bir süreci başarı ile sonuçlandırdıklarını aktararak, “Bundan dolayı herke teşekkür ediyorum. Bu süreçte bütün teşkilatlarımız canla başla bir çalışma içerisine girdi ve bu çalışmaların da semeresi olarak Malatya 16 Nisan da çok büyük bir zafer kazandı” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da, “Allah’a hamd olsun çok büyük bir çalışmanın sonucunda başarılı bir seçimi geride bıraktık. Allah bu milletten binlerce kez razı olsun. Bu millet her seçimde özgürlüklerden yana ve iyiliklerden yana iradesini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, çok önemli bir referandumu geride bıraktıklarını anlatarak, “İlk defa halkımız kendi iradesiyle bir Anayasa yaptı. Bugüne kadar bu millete bazıları hep bir Anayasa dayatmıştı ama bu süreçte ilk defa halkın gönlüne göre bir Anayasa yapıldı. Ben bu vesile ile sandığa giden ve iradesini yansıtan bütün Malatyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Milletvekili Mustafa Şahin ise, AKP teşkilatlarının büyük bir gayret göstererek, seçim kampanyası yürüttüğünü belirterek, bütün vatandaşlara ve teşkilat üyelerine teşekkür etti.

Referandumda ‘evet’ ile ‘hayır’ arasında 1.4 milyona yakın bir fark olduğunun altını çizen Şahin, Türk milletinin büyük bir zafer kazandığını söyledi.

MHP İL BAŞKANININ KUTLAMASI..

Bu arada, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Dr. Ömer Faruk Kalı da, referandum sonuçlarını değerlendirdiği yazılı bir açıklama yaptı ve “referandum başarısı”nı kutladı.

Kalı’nın açıklaması şöyle:

“Türk milleti tarihi nitelikli demokrasi imtihanından alnının akıyla çıkmış, irade ve tercihini sandıkta göstermiştir.

Aziz milletimiz büyük bir olgunluk içinde sandık başına gitmiş, egemenliğin yegâne sahibi büyük Türk milleti ülkesinin geleceği hakkında son sözü söylemiş, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır.

Buna herkes saygı göstermek ve riayet etmek durumundadır.

Bugünkü sonucun ülkemize, milletimize, Türk demokrasisine ve siyasi partilerimize kutlu olmasını yürekten diliyorum.

Milli iradenin evet yönünde tecelli etmesiyle devlet ve siyaset hayatımızda yeni bir döneme girilmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi 16 Nisan 2017’ye kadar üstüne düşen her görevi harfiyen yerine getirmiş, verdiği demokratik sözün ardında kararlı ve omurgalı şekilde durmuştur.

Tüm dünyanın 16 Nisan Referandumuna dikkat kesilip hayır tercihinin öne çıkması için yaptığı baskı, şantaj, dayatma, zorlama ve tehditler Türk milletinin muazzam iradesiyle püskürtülmüştür..

Milli güvenliğimizi doğrudan hedef alan mihraklar komplo ve saldırılarını ağırlaştırarak sürdürecektir.

Üç kanlı terör örgütü PKK/PYD, FETÖ ve İŞİD’le içerde ve dışarda amansız bir mücadele verilmektedir…

Bunun yanında devlet ve toplum olarak bünyemizi saran FETÖ mikrobu henüz tamamıyla sökülüp atılamamıştır.

Önümüzdeki zor ve hassas dönemde birlik ve dayanışma ruhu içinde hareket edilmesi, herkes için milli bir sorumluluk, hatta zorunluluktur.

16 Nisan Referandumu sonrası siyasi cepheleşmelerin derinleşmesini önlemek, toplumsal huzurun yıkımına yol açacak tutum ve hareketlerden kaçınmak ülkemizin geleceği açısından hayati önem taşımaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi herkesin vatan sevgisinden beslenen siyasi sorumluluk duygusu ile davranmasını samimiyetle ümit etmekte ve buna inanmaktadır.

Türkiye hepimizindir.

Aziz milletimizi aydınlık bir geleceğe taşımak hepimizin ortak görevi olmalıdır.

16 Nisan Referandumunun kampanya döneminde samimiyetle, inançla ve azimle mücadele ederek ülkemiz için ettiğimiz yemininin gereğini yapan, bunun için çalışan tüm dava arkadaşlarımızı kutluyorum.Vatanımıza, Milletimize, Devletimize Hayırlı olmasını diliyorum.”

Bülten- malatyahaber.com- iha