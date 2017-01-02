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Malatya Haber -

Akpınar’da Silahlı Saldırı

Akpınar’da Silahlı Saldırı
  • 02.01.2017
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Malatya’da 3 ay önce cezaevinden tahliye olan bir kişi sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı ve yaralandı.

Olay öğle saatlerinde Akpınar Mahallesi Şehit İbrahim Ahmet Sarıoğlu Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 3 ay önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen Osman Serkan Z. bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Zanlı olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken sol dizinden yaralanan şahıs olay yerine gelen ambulansla Malatya Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Polis kaçan saldırganın yakalanması için soruşturma başlatırken, olay yerinde delil araması yapıldı. Saldırının yaşandığı kaldırım da ve sokak ortasında 3 adet boş kovana rastlanırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

iha

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Yorumlar
  1. Vural Çelik dedi ki:
    2 Ocak 2017, 20:32

    Güzelim şehir ne hale geldi

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  2. Malatyalı dedi ki:
    2 Ocak 2017, 19:17

    Malatya’mızda maalesef bu tür haberler çoğaldı. Bunları önlemek için gerekli önlemler acilen alınmalıdır

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  3. Haydar sessizce dedi ki:
    2 Ocak 2017, 17:57

    Hergun bir silahlı çatışma haberi var

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  4. Mayer dedi ki:
    2 Ocak 2017, 17:53

    Malatya’da silahlı saldırı çoğaldı inş emniyet Bİ çözüm bulur

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