Akpınar’da Silahlı Saldırı
Malatya’da 3 ay önce cezaevinden tahliye olan bir kişi sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı ve yaralandı.
Olay öğle saatlerinde Akpınar Mahallesi Şehit İbrahim Ahmet Sarıoğlu Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 3 ay önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen Osman Serkan Z. bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Zanlı olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken sol dizinden yaralanan şahıs olay yerine gelen ambulansla Malatya Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Polis kaçan saldırganın yakalanması için soruşturma başlatırken, olay yerinde delil araması yapıldı. Saldırının yaşandığı kaldırım da ve sokak ortasında 3 adet boş kovana rastlanırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
iha
Yorumlar
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Güzelim şehir ne hale geldi
Malatya’mızda maalesef bu tür haberler çoğaldı. Bunları önlemek için gerekli önlemler acilen alınmalıdır
Hergun bir silahlı çatışma haberi var
Malatya’da silahlı saldırı çoğaldı inş emniyet Bİ çözüm bulur