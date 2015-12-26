AKP’li Bakan, CHP’li Vekil..

Malatyaya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Bağ-Kur Prim affı konusunda ertelemenin olmayacağını bildirdi. Bakan Çelik, 28 Temmuz için espri yaparak, 28 Temmuz tarihi, çok anlamlı bir tarih derken, Ergenekon operasyonunun devam etmesi ile ilgili olarak da, Başsavcının açıkladığını dışında bilgi sahibi değiliz dedi. Bakan Çelik, muhalefet için de, Muhalefetin yargı ile bir ilişki ağı var mı bilmiyoruz ifadesini kaydetti. Bakan, CHP ve MHP’yi de ziyaret ederken, siyasetçiler arasındaki diyaloğun daha da önemli olduğunu söyledi.

VALİLİKTE..

Malatya’ya çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ’dan karayolu ile beraberinde Malatya Milletvekilleri Mücahit Fındıklı, Öznur Çalık ve İhsan Koca ile birlikte gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Vali Halil İbrahim Daşöz’ü ziyaret ederek ilin sorunları hakkında bilgiler aldı.

Bakan Çelik, Bağ-Kur prim affı uygulamasının 28 Temmuzda sona erecek olması ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta, “28 temmuz, resmen son gün. Çünkü yasa öyle diyor. Yasada başka bir esneklik yok. Yani yasada 1 ay uzatma süresi bakanlıkta ya da bakanlar kurulunda gibi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla yasa net bir şekilde 28 Temmuz son gün diyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda son güne kalmamalarını çok istedik, çok istirham ettik. Fakat şimdi gece saat 23. 00 sıralarında bazı bölgelerden telefon alıyoruz, çok aşırı bir izdiham var deniliyor. Bu tabi vatandaşlarımızın öteden beri alışık olduğu, belki de yöneticilerin alıştırdıkları bir tablo. Bu görüntüleri hiç görmek istemezdik. Şu anda 28 Temmuz’u esnetecek elimizde hiç bir imkan yoktur. 28 Temmuz son gün, ödeme günü ise 1 ay içinde. Müracaat eteğiniz tarih hangi tarih ise, ondan sonraki 1 ay içerisinde ya taksitinizi ya da peşin ödemeyi taahhüt etmişseniz peşinatınızı o 1 ay içinde ödeyeceksiniz” dedi.

Prim affıyla ilgili hedeflerin yakalandığını belirten Bakan Çelik, “Şu anda iyi gidiyoruz. Dün akşam itibariyle 1 katrilyon 300 trilyon nakit şuanda yatmış durumda. Yapılandırmaya giren rakam ise 10.5 katrilyonu buldu. Öyle tahmin ediyorum ki, bu 5 gün içerisinde 15 katrilyonu bulacak. Bu da bizim hedeflediğimiz bir durum” diye konuştu.

Bakan Çelik, 28 Temmuz günü ile ilgili olarak espri de yaparak, “28 Temmuz tarihi, çok anlamlı bir tarih. AK Parti’nin kapatılma davası, Ergenekon ile ilgili mahkemenin 15 günlük sürenin dolduğu tarih, prim affının dolduğu tarih. Böyle güzel bir tarih. Umarım saydığım bütün bu hususlar, güzelliklerle sonuçlanır. 28 Temmuz çok andığımız değil, bugüne kadar olduğu gibi sıradan ifade ettiğimiz bir gün olur. Milletin hafızalarında acı hatıralar bırakmayan bir gün olur” dedi.

BELEDİYEDE..

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Malatya Belediye Başkanı Cemal Akın’ıda ziyaret etti. Belediye önünde mehteran takımının gösterisi ile karşılanan Bakan Çelik, bir basın mensubunun Ergenekon Operasyonu’ndaki son gözaltılarla ilgili soruya verdiği yanıtta, “Yargıdaki konular üzerinde konuşmama, en doğru olanıdır. Gözaltına alınanları biz bilmiyoruz, inanınki, soru soranlarda bilmiyorlardır. Yargıya intikal eden ve önümüzdeki günlerde neticesi ile ilgili olarak açıklama yapılacak olan konuyla ilgili çok detaylı bilgi ne kamuoyunda var, nede bizde var Başsavcının açıkladığının dışında. Ama gazetelerde konu olan ilişkilere baktığınız zaman öteden beri Türkiyede rahatsızlık duyulan konulardır. Bunu içine konmaya çalışılıyor, içindeki olayda deşifre edilmeye çalışılıyor. Önümüzdeki süreç içerisinde hep beraber göreceğiz. Olay nedir, ne değildir? Nereye gidiyor? Neleri doğru, neleri yanlış. Bunları hep beraber izleyeceğiz, ona göre herkes daha sağlıklı bir değerlendirme imkanı bulacak” ifadelerini kaydetti.

Ergenekon Operasyonu ile ilgili olarak muhalefetin tepkisini de değerlendiren Bakan Çelik, “Siyaset-yargı ilişkisi, elitler arasındaki ilişkiler Türkiye’de tanımlanmış ve net. Bunun ötesinde muhalefetin bir ilişki ağı varmı, onu biz bilemeyiz. Bizim öyle bir ağımız yok. Bizim yasaların tanımladığı ağ çerçevesinde, ilişki çerçevesinde biz yasama, yürütme, yargı görevlerini o tanımlamaya göre yerine getiriyoruz. Yargı Türkiye’de bağımsızdır ve Türkiye bir hukuk devletidir. Kararlarında hukuk çerçevesinde alındığına, alınacağına, gerek Ergenekon, gerek parti kapatması, bir endişemizin olmadığını bu konuda ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

Bakan Çelik, Malatyaya Sağlık Merkezi Müdürlüğünü kurma sözü de verdi.

“DENSİZLİK..”

Bakan Çelik’e, geçtiğimiz hafta belediyenin verdiği yemekte AKP’li Darende- Yenice Belediye Başkanının “Allah’tan CHP lideri Deniz Baykal’a akıl fikir vermesi” şeklindeki duası soruldu ve bakandan “Eğer doğruysa densizlik..” diye değerlendirdi.

MHP’DE..

Çalışma Bakanı Çelik, MHP il merkezini de ziyaret etti. İl Başkanı Ömer Ekici, parti genel başkanı Devlet Bahçeli’nin önce ülke, sonra parti menfaatleri sıralaması yaptığını, bu tür ziyaretlerin büyük önem arzettiğini bildirdi.

Bakan ise, “Amacımız Türkiye Cumhuriyeti’nin, tüm milletin bakanı olarak herkesle kucaklaşmak. Bunun için buradayız.”dedi.

“SİZİ KARŞILAMAK İÇİN GELDİM..”

Bakan daha sonra CHP il merkezine gitti, burada milletvekili Mevlüt Aslanoğlu ve il başkanı Celal Berktaş ile parti yöneticileri tarafından karşılandı.

Ziyaret sırasında konuşan milletvekili Aslanoğlu, Malatya’ya olan bakan ziyaretlerinden bilgilendirilmediklerini ve programa davet edilmediklerini, ilk kez Çelik’in gezisiyle ilgili bilgilendirildiklerini belirterek, “Ve ilk defa sizin için ve sizi burada karşılamak için ben de Malatya’ya geldim” dedi.

CHP il başkanı Celal Berktaş da, AKP iktidarı döneminde ilk kez bir bakanın kendilerini ziyaret ettiğini bildirdi, teşekkür etti.

Bakan da, siyaset yapan kişilere saygı duyduğunu, hangi parti, hangi siyasetten olursa olsun bu düşünceyi taşıdığını bildirdi. Geçen yasama döneminde TBMM’de grup başkan vekili olarak görev yaptığını, CHP milletvekili Mevlüt Aslanoğlu’yla beraber çaba gösterdiklerini kaydeden bakan, “Gördük ki diyalog, siyasette daha önem arzediyor.”dedi.

Bakanın CHP ve MHP ziyaretlerine, AKP il başkanı Ahmet Çakır ile milletvekilleri Çalık, Fındıklı ve Koca da katıldı.

KURS TÖRENİ..

Bakan, parti ziyaretlerinden sonra 2. Organize Sanayi Bölgesi’ne geçti ve burada İşkur tarafından düzenlenen mesleki eğitim projeleri açılış törenine katıldı.

Törende konuşan bakan, “Popülist, mevsimlik, seçimlik politikalar ülkemize çok büyük faturalar çıkarmıştır. Şimdiye kadar uygulanan bu politikalar, ülkemize 851 katrilyon liralık ek yük getirmiştir. Bu rakam gayri safi milli hasılanın çok çok üzerindedir.”dedi.

Çalışma bakanı, tarımda çalışan nüfus oranı 1996’da yüzde 38 iken 2006’da yüzde 26’ya düştüğünü, yüzde 12’lik nüfusun şehre taşındığını, bu projeyle vasıfsız vatandaşları meslek sahibi yapacaklarını bildirdi.

Bakan Faruk Çelik konuşmasından sonra, meslek edindirme kurslarını tamamlayanlara sertifikalarını verirken, Mimsan Fabrikası’ndaki kaynakçılık kursunun açılışını kurdela keserek ve kaynak yaparak gerçekleştirdi.

Bakan saat 18.50’de uçakla Ankara’ya döndü.