AKP’li Çakar Kuluncak’ı Ziyaret Etti

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer Çakar, AKP eski milletvekili Cemal Akın ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Boyraz’ı ziyaret etti.

Karşılamada AKP İlçe Başkanı Ahmet Boyraz, Kadın Kolları Başkanı Meryem Yilgen, Gençlik Kolları Başkanı Erkan Zengin ve Belediye Meclis üyeleri İrfan Pişgin, Mehmet Yılmaz ve Ahmet Bekdaş hazır bulundular.

Muzaffer Çakar başkanlığında yapılan toplantıda, ilçede yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bülten- malatyahaber.com