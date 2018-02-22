AKP’li Çakar Kuluncak’ı Ziyaret Etti
AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer Çakar, AKP eski milletvekili Cemal Akın ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Boyraz’ı ziyaret etti.
Karşılamada AKP İlçe Başkanı Ahmet Boyraz, Kadın Kolları Başkanı Meryem Yilgen, Gençlik Kolları Başkanı Erkan Zengin ve Belediye Meclis üyeleri İrfan Pişgin, Mehmet Yılmaz ve Ahmet Bekdaş hazır bulundular.
Muzaffer Çakar başkanlığında yapılan toplantıda, ilçede yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Bülten- malatyahaber.com
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Adalet ve Kalkınma Partisini neden kasıtlı olarak neredeyse her haberinizde AKP diye lanse ediyorsunuz… Şayet bunda bir kasıt yoksa Muhalefet partisini bir kaç haberde cehape diye girin… Siz MALATYA iline hitap ediyorsunuz bence tarafsızlığınızı korumanız iyi olacaktır…
Mehmet boyraz başkan kuluncak ı kuluncak yaptı ALLAH RAZI OLSUN
Büyükşehir Belediyesi sayesinde demek istediniz herhalde…