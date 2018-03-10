AKP’li Kadınlardan ‘Kamuflajlı’ Başörtüsü İle Askere Destek

AKP İl Kadın Kolları’nın 5. Kongresi’ne kadın delegeler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatına destek vermek amacıyla askeri kamuflaj desenli başörtüsü takarak katıldılar.

Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen AKP İl Kadın Kollarının kongresinde ilginç görüntüler de yaşandı. Kongreye katılan AKP’li kadınların büyük çoğunluğu kongreye Zeytin Dalı Harekatına destek vermek amacıyla askeri kamuflaj desenli başörtüsü taktılar.

Kongrenin yapıldığı salona ise “Afrin Münbiç Farketmez /Malatya Hazır Affetmez” ifadesinin yazılı olduğu dev bir afiş asıldı.

Bu arada, Aynur Oğuzhan’ın (yandaki fotoğrafta) yeniden başkanlığa seçildiği kongrede İl Kadın Kolları şu isimlerden oluştu:

YÖNETİM KURULU ASIL: Aynur Oğuzhan (Başkan), Alev Buket Eraslan, Aslı Kaplan, Asuman Özer, Asuman Polat, Aysel Çetin, Aysun Avcu, Ayşegül Perihan Canyurt, Azize Toros, Dilek Ekinci, Dilek Keleş, Emel Kantiyan, Fadime Orhan, Fadime Tunay, Fatma Şaziye Akel, Gönül Yeşilova, Gülhan Bayındır, Günay Aslan, Hacer Ballı, Hediye Toy, Hidayet Kamile Güler, Huriye Bulum, Hülya Gürbüz, Kibar Aslan, Kübra Karaaslan, Kübra Kömürkara, Leyla Tatar, Leyla Tekedereli, Mehpare Algan, Mihriban Topal, Münevver Yazgan, Nilgün Doğan, Nur Zahide Önel, Nurgül Geniş, Nurten Türkoğlu, Özlem Pelitoğlu, Perihan Baloğlu, Rabia Akkoç, Rukiye Malkoç, Selma Çavdar, Seval Gültekin, Sevgi Çolak, Sibel Tosun, Songül Aksüt, Şefika Osmanlıoğlu, Şenay Gültekin, Tülay Aslan, Yasemin Çiğdem, Yüksel Kaya ve Zehra Esra Karaduman.

YÖNETİM KURULU YEDEK: Mukadder Güzelyapar, Gülşen Kaplan, Aslı Gizem Gündüz, Gülhan Benli, Hayriye Duman, Ulviye Orhan, Nilüfer Yerhan, Hediye Sevi, Nazan Karakurt, Ayşe Kaya, Ayşe Karabulut, Ayşe Oflazgil, Semra Kuzu, Semiha Süt, Melehat Kartal, Gülay Zeren, Seleha Zaşin Salmanoğlu, Müzeyyen Ayhan, Filiz Yılmaz, Ayfer Karapınar, Meral Çekin, Goncagül Orhan, Meral Koç, Hilal Fırat ve Nilgün Bulut.

ÜST KURUL DELEGELERİ ASIL: Aynur Oğuzhan, Nurgül Geniş, Kibar Aslan, Dilek Keleş, Şenay Gültekin, Münevver Yazgan, Hediye Toy, Esin Tanrıverdi, Ebru İnanç, Tülay Avşar, Meryem Kul Yilgen, Aşhan Ekici ve Fatma Şimşek.

ÜST KURUL DELEGELERİ YEDEK: Gülşah Sağlam, Zübeyde Balık, Serap Pahıl, Hediye Güler, Ebru Ülkü Şener, Neşe Boyraz ve Necibe Bay.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com