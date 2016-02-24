AKP’li Yaşar: “Kürtlerin Katili Bunlar”

AKP Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar’ın TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında “Kürtler bunlardan hesap soracak, Kürtlerin katili bunlar” sözleriyle HDP’lilerin, “Kürtleri eski rejim, eski Kemalist yapı, eski faşizm asilime edemedi” sözleriyle de CHP’lilerin tepkisiyle karşılaştı.

HDP’li Başkan Vekili Pervin Buldan’ın başkanlığında yapılan oturumdaki konuşma ve müdahaleler, TBMM tutanaklarına şöyle geçti:

“..NURETTİN YAŞAR (Malatya) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; burada başından beri bir mizansen izliyoruz. Bir oyun oynanıyor, bir yalan makinesi harıl harıl çalışıyor.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) – 150 insan nerede, sen biliyor musun? Orada kaç insan var?

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – Bir yalan makinesi harıl harıl çalışıyor, bir yalan makinesi harıl harıl çalışıyor hiç tınmadan, vazgeçmeden, yeri geldiğinde çamura yatarak. Biraz önce Zeyid arkadaşımız hiçbir sığınacak köşe bırakmayınca ona çamur atmaya başladılar, her zaman bunu yapıyorlar. Kürtler bunlardan hesap soracak, Kürtlerin katili bunlar.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) – Merak etme soracak, soracak.

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – Kürtleri eski rejim, eski sistem, eski Kemalist yapı -ne derseniz deyin- eski faşizm asimile edemedi. (CHP sıralarından “Yuh!” sesleri ve gürültüler; HDP sıralarından gürültüler) Kürtlerin asimilasyonuyla görevli olan PKK’nın sonu geldi.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) – Sen de yeşil Kemalist misin? Yeşil yeşil!

ÖZKAN YALIM (Uşak) – Grubu niye karıştırıyorsun sen?

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – PKK Kürtleri asimile edemeyecek. PKK ve türevleri bu faşizmi sürdüremeyecek. Kürt halkı, bu faşizme son verecek.

Bakın, silahsızlanma dedikleri şey… Silahları niye bırakmadı PKK biliyor musunuz? Devlete karşı, güvenlik güçlerine karşı Kürtleri savunmak için değil

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) – Çok ayıp! Çok ayıp!

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – Kürtlere karşı gücünü sürdürmek için silahları bırakmadı, onu da uyguladı. PKK silahla kepenk indirtiyor fakat PKK silahı kullanmadığı yerde lambaları yakıp söndüremiyor, aynı etkiyi gösteremiyor.

CEYHUN İRGİL (Bursa) – Mustafa Kemal ve PKK’yı aynı yerde anmakla çok ayıp ettin. Çok ayıp ettin!

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – Burada, PKK ve işbirlikçilerinin sonu geldi. Kürt halkı uyandı. Kanla beslenenler, cesetle beslenenler, kan ve cenaze üzerinden siyaset yapanların sonu geldi, siyasetleri de bitti.

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) – Mustafa Kemal olmasa sen orada konuşuyor olabilir miydin ya? Böyle bir şey olur mu?

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – Örgütleri de bitti, güçleri de bitti. Kürt halkı uyandı.

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) – Hâlâ devam ediyor musun sen konuşmaya?

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – Kürt halkı, artık bunlara prim vermeyecek.

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) – Mustafa Kemal Atatürk ile PKK’yı yan yana nasıl koyarsın? Böyle bir şey olur mu?

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – Kürt halkı bunların yanında değil. Kürt halkının rızası yok.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – Kürt halkı bu eylemlere razı değil. Dolayısıyla, yalanla, dolanla kimse bir yere varamaz; bitti, Kürt halkı uyandı. (CHP sıralarından gürültüler)

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) – Kimse, Mustafa Kemal Atatürk’e, Atatürk’ün Meclisinde laf edemez! Kimse Mustafa Kemal Atatürk’e laf edemez!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri…

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – Hiç kimsenin Kürt halkı üzerinden, Kürtlerin üzerinden, özellikle Kürtlerin asimilasyonu için görevlendirilen örgütlerin…

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) – Aynı cümleyi kullanıp duruyorsun.

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – …Kürtler üzerinden siyaset yapmaya hakkı yok.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri…

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – Türklerin de, Kürtlerin de, Lazların da, Çerkezlerin de, Alevilerin de, Sünnilerin de partisi Adalet ve Kalkınma Partisidir. Sizin…?(CHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) – Kimin imzasının altında konuşuyorsun? Altında konuştuğun imzaya bak! Hangi imzanın altında konuşuyorsun? Böyle bir şey olur mu ya!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum…”

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com