“AKP’lilerin Bile Haberi Yok!”

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ile İl Genel Meclisi Üyeleri, Malatya İl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporu eleştirdi.

CHP Malatya İl Teşkilatı’nda gerçekleştirilen basın toplantısında CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile CHP Malatya İl Genel Meclisi Başkanvekili Mustafa Mengüç ve CHP İl Genel Meclisi Üyesi Vahap Altınok, Malatya İl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan İl Özel İdaresi’nin yatırım programında yer alan yol yapım ve diğer alt yapı yatırımlarının tamamlanması için planladığı 25 milyon TL’lik borçlanmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP İl Başkanı Enver Kiraz, AKP’nin köyler ve köylüler arasında ayrım yaptığını ileri sürerek, “İl Genel Meclisi’nin borçlandığı 25 milyon TL’lik parayı kendilerine seçim yatırımı olarak kullanmaktadır. Hizmetin öncelikli olması gerekirken, hizmeti dışlayan uygulamayı Malatya halkına şikayet ediyoruz. Acı olan bir gerçek ise AKPli İl Genel Meclis Üyelerinin de hazırlanan raporla ilgili bilgilerinin olmamasıdır” görüşünü savundu.

CHP Malatya İl Genel Meclisi Başkanvekili Mustafa Mengüç ise Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapordan AK Partili bazı il genel meclisi üyelerinin bile haberlerinin olmadığını iddia ederek, şunları ifade etti:

“17 Eylül Salı günü olağanüstü toplanan İl Genel Meclisi’nde bugüne kadar görülmemiş bir gerçek ortaya çıkmıştır. Valimiz, İl Genel Meclisi’nden köy grup yollarının yapımı ve içme suyu sorunlarının çözümü için 4,5 milyon TL’lik borçlanma talep etmiştir. AKP’nin çoğunlukta olduğu İl Genel Meclisi ise, İller Bankası’ndan 25 milyon TL borçlanılmasına karar vermiştir. İçişleri Bakanlığı tarafından 25 milyon TL’lik borçlanma kabul edilmiş ve İl Genel Meclisi’nden projeler istenmiştir. Ancak 25 milyon liralık projeler, AKP’nin yanlı tutumunun esiri olmuştur. İl Genel Meclisi’nde gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda AKP İl Genel Meclisi üyelerinin bile projelerden haberinin olmadığı ortaya çıkmıştır. AKPli meclis üyeleri basının karşısında hangi işin yapılacağını ve ne kadar ödenek ayrıldığını bilmediklerini itiraf etmişlerdir.”

CHP İl Genel Meclisi Üyesi Vahap Altınok da hazırlanan projeden rahatsız olduklarını belirterek, “Özellikle etüdü ve keşfi yapılmamış yalnız ve yalnızca stabilize denilen bir yol veriyorlar. Bunun hangi bağlantı olduğu belirtilmiyor. Bazı köylerimizde içme suyu ihtiyacı olmadığı halde proje hazırlanmıştır. Oysa Yazıhan’da içme suyu sorunu olan köyümüz projede yer almamıştır” ifadelerini kullandı.