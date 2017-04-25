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Malatya Haber -

AKPM’den Tepki Çeken Türkiye Kararı

AKPM’den Tepki Çeken Türkiye Kararı
  • 25.04.2017
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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulunda “Türkiye’de Demokratik Kurumların İşleyişi” konulu oturumda, Türkiye’nin yeniden siyasi denetime alınacağı açıklandı.

AKPM, Türkiye’nin yeniden denetim sürecine alınmasına ilişkin, denetim komitesi üyeleri, amacın cezalandırma değil, dayanışma olduğunu belirtti. Denetleme Komitesi, Türkiye’nin 2018’e kadar denetim sürecine alınmasını öngörüyor. Denetleme Komitesi raportörleri, Türkiye halkı için en iyisini istedikleri için denetim sürecine girilmesi gerektiğini belirtirken, “Denetleme süreci, cezalandırma değil, dayanışma göstermek anlamına geliyor.Denetleme de cezalandırma değil, aksine Türkiye ve Avrupa arasında derin ve samimi bir diyalog anlamına geliyor. Türkiye’yi destekliyoruz. Bu yüzden denetleme sürecine girilmesinin demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusunda çözüm sağlamak için önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye halkı demokrasiyi hak ediyor” ifadelerine yer verildi.

Strasbourg, iha

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