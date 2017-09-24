AKP’nin Akçadağ ve Doğanşehir Kongreleri Yapıldı

İlçe kongreleri süreci devam eden AKP’de son olarak Akçadağ ve Doğanşehir ilçe kongreleri yapıldı, eski başkanlar yeniden seçildi.

AKP AKÇADAĞ..

AKP Akçadağ İlçe Teşkilatının 6.Olağan Kongresi’nde, mevcut İlçe Başkanı Arif Tutal yeniden başkan seçilerek, güven tazeledi.

Akçadağ Öğretmen Evinde gerçekleştirilen kongre, listede belirtilen 401 delegeden yeterli çoğunluğun sağlanmasının ardından başladı. Verilen önerge sonunda, kongrenin Divan Başkanlığına Nadir Çalık, Başkan Yardımcılığına Bayram Yılmaz, katip üyeliklerini ise Hasan Kardeş ile Rıdvan Budak seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Divan Başkanı Nadir Çalık tarafından kongrenin gündem maddeleri okunarak delegeler tarafından oylandı. Yapılan açılış ve protokol konuşmalarının ardından Akçadağ İlçe Teşkilatı Tanıtım ve Medya Başkan yardımcısı Emrah İnce tarafından İlçe Teşkilatı faaliyet raporu ile gelir-gider hesap raporları okunarak ayrı ayrı oylandı.

Yönetim Kurulu ibra edildikten sonra geçilen seçimlerde divan kurulunu tek aday listesi verildi. Tasnif Komisyonu oluşturulmasının ardından, yapılan seçimlerde ise 401 delegeden 285 kişinin oyunu alan mevcut İlçe Başkanı Arif Tutal yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Kongre sonrası bir teşekkür konuşması yapan Tutal, “Bizi bu göreve tekrar layık gören bütün Akçadağ halkına ve çok kıymetli delegelerime şükranlarımı sunuyorum. Durmak yok yola yola devam. Teşkilatımla beraber halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz” diye konuştu

AKP Akçadağ İlçe Yönetimi:

Arif Tutal (Başkan), Süleyman Durmaz, Canan Kırteke, Hilal Demir, Mustafa Turhan, Mehtap Demir, Aliseydi Barutçu, Mehmet Koka, Gülay Önal, Müner Akgün, Erol Bayrak, Necmettin Cengiz, Ömer Aslan, Ahmet Evin ve İbrahim Tüdün.

AKP Akçadağ İlçe Teşkilatının 6.Olağan Kongresine, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, MHP Akçadağ İlçe Başkanı Cahit Leventoğlu, Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş, bazı ilçe belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

AKP DOĞANŞEHİR..

AKP Doğanşehir 6. Olağan İlçe Kongresi yapıldı. Tek liste gidilen seçimde ilçe başkanlığına Murat Kavuncuoğlu yeniden seçildi.

Doğanşehir Belediye Düğün Salonunda yapılan kongreye Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve çok sayıda partili katıldı.

Kongrede konuşan AKP Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, yeniden AKP İlçe Başkanlığına seçilmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Allah’a çok şükür Doğanşehir, zor dönemlerinde devamlı olarak devletine ve partisine gereken desteği sonuna kadar vermiş ve her seçimde partisine olan güvenini tazeleyerek oylarını katlamıştır. Buradan tüm halkımıza partilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte Doğanşehirimizi hak ettiği yere taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Kongrede söz alan Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ise, Doğanşehir’e yapılan hizmetlerden bahsederek, kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, Doğanşehir’e önemli hizmetler yapıldığını kaydederek, çalışmalar tamamlanıncaya kadar Doğanşehirlilerden sabır istedi.

AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, teşkilatlarda yapılan kongrelerin önemine dikkat çekerek, AKPnin daha da güçlendiğini söyledi.

AKP Doğanşehir İlçe Yönetimi

Murat Kavuncuoğlu (Başkan), Muhammet Mustafa Demirer, Caner Kaplan, Sibel Akbaş, Nafız Aktan, Ali Doğan, Mehmet Zeren, Mehmet Ormancı, Selma Altuntaş, Nuran Çelebi, Kenan Zelyurt, Uğur Karagöz, Mustafa Dündar, Mehmet Sağır ve Mehmet Dikmen

iha- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- Bülten

AKP Akçadağ Kongresi

AKP Doğanşehir Kongresi