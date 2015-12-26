AKP’nin Rekor Kırdığı İller..



AK Parti şu ana kadar sayılan oylara göre 70 ilde birinci oldu. Fakat bazı iller varkı AK Parti buralarda adete oy patlaması yaptı.



AK Parti kesin olmayan sonuçlara göre;

Erzurum’da yüzde 70,31, Konya’da yüzde 69,94, Rize’de yüzde 69,7, Kahramanmaraş’da yüzde 69,72, Bingöl’de yüzde 68,38, Elazığ’da yüzde 67,08, Kayseri’de yüzde 65,18 ve Adıyaman‘da yüzde 67,56 oy alarak bu illerde yüzde 65’i aşmayı başardı.



AKP’nin Milletvekili Çıkaramadığı 3 İl…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’de %15,97 oranında oy elde eden AKP, Iğdır ve Hakkari’de de hiç vekil çıkaramadı.



Iğdır’da %28,2 ile üçüncü olan AKP, Hakkari’de ise %14,69 ile bağımsız adayların gerisinde kaldı.

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