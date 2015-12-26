AKP’nin Siyaset Akademisi’ne 400 Başvuru

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 20 ilde olduğu gibi Malatya’da da düzenleyeceği Yerel Yönetimler ve Siyaset Akademisi Semineri’ne 400 başvurunun olduğu bildirildi.

AKP Malatya İl Başkanı Ahmet Çakır, yaptığı açıklamada, 7-21 Ocak tarihleri arasında başvuruları kabul edilen Yerel Yönetimler ve Siyaset Akademisi Semineri’nin ay sonunda başlayacağını ve haftanın belirli günlerinde akşamları verileceğini belirtti. Seminerde, yerel yönetimler seçimleri olan belediye başkanlığı, il genel ve belediye meclis üyeliğine talipli olacaklara eğitim verilecek.

Çakır, Malatya’da 400’ün üzerinde başvuru yapıldığını, kadınların başvuru oranının ise yüzde 10 olduğunu kaydetti.