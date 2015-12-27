AKP’ye İlk Başvuru

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Malatya Belediye başkan aday adaylığı için ilk müracaatı Haluk Önal’ın yaptığı bildirildi.

Aldığı formu doldurup İl Başkanı Ahmet Çakır’a teslim eden Haluk Önal, ‘Örnek Kent Malatya’ isimli kitabında, Malatya için öneri ve projelerini dile getirdiğini söyledi. İşletmeci müteahhit Haluk Önal, projelerini içeren kitabını İl Başkanı Ahmet Çakır’a verdi.

Malatya Belediye Başkanı Cemal Akın’ın da aday adaylığı müracaatını bugünlerde yapacağı öğrenildi.

İl Başkanı Ahmet Çakır, aday adaylarında aradıkları kriterlerin, öncelikle partilerinin misyonunu benimsemiş olmaları olduğuna dikkat çekerek, hiçbir aday adayına taraf olmayacaklarını bildirdi.

Çakır, aday adaylığı bitim süresinden sonra adayların kamuoyu ve teşkilat yoklamasının ardından açıklanacağını kaydetti.