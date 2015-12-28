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Malatyalife Residence

Malatya Haber -

‘Akrabalarımın Yanında Gibiyim’

‘Akrabalarımın Yanında Gibiyim’
  • 28.12.2015
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Tarihi mirasları ve doğal güzellikleriyle bölgenin cazibe merkezi olan Battalgazi ilçesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bu kapsamda 11 kişilik turist kafilesi, Battalgazi ilçesinin tarihi mekânlarını gezdi.

Fransa, Rusya ve Amerika’dan gelen turist kafilesi, Türk misafirperverliğinin güzel örneklerinin sergilendiği Battalgazi ilçesini gezdi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın girişimleri ve öncülüğünde ayağa kaldırılan tarihi eserleri gezen turist kafilesi, tarihi eserlere hayran kalırken, bol bol fotoğraf çektirdi. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan ve atalarının Malatya’nın Arapgir ilçesinden göç ederek Amerika’ya yerleştiğini belirten Petros Artsrumian, kendisini Malatyalı gibi hissettiğini belirterek, Battalgazi Belediyesi’nin gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Artsrumian, “Malatya’ya ilk defa geldim. Malatya gelişmiş modern bir şehir. Atalarımızın, dedelerimizin topraklarını görmek bizleri çok mutlu etti. Kendimi, akrabalarımın yanında gibi hissediyorum. Sabah uyandığımda ben Malatyalıyım diye haykırmak istedim. Battalgazi Belediyesi’ne ve Sayın Selahattin Gürkan Bey’e çok teşekkür ediyorum. Dönünce burada yaşadığım güzellikleri anlatacağım. Malatya ve Battalgazi’ye gitmeleri noktasında tavsiyelerde bulunacağım” dedi.

Petros Artsrumian’a, Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan tablo hediye edildi.

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