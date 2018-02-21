Akrabasının İşyerini Kurşunladı

Bir şahıs Göztepe Mahallesi’nde akrabasına ait dükkana tüfekle ateş açtı.

Olay, dün gece saat 21.40 sularında Göztepe Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre; M.S. adlı şüpheli,bilinmeyen bir sebepten dolayı halasının oğluna ait berber dükkanına tüfek ile ateş açtı.

Saçmaların isabet etmesi sonucunda dükkanın vitrin camları kırıldı.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri şüpheli M.S.’yi suç aleti tüfek ile birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin aşırı derecede alkollü olduğu iddia edildi.

-Kanalboyu’nda 1 tabanca ele geçti

Bu arada, Kanalboyu’nda polis ekiplerince yapılan çalışmalar esnasında şüphe üzerine durdurularak üst araması yapılan M. H. adlı şahısın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca elde edildi.

Şüpheli M.H. gözaltına alınarak, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com