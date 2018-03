“Aksa Bağlantıyı da Yapsın”

Malatya Elektrikçiler Odası Başkanı Hüseyin Baştürk, yaptığı açıklamada, “Aksa Elektrik firması son çıkardığı uygulamada bağlantı ücreti adı altında her daire için mütahit firmalardan 68 TL ücret almaktadır. ” dedi. Baştürk, bu sebeple elektrikçiler ile mütahitlerin karşı karşıya geldiklerini söyledi.



Yazılı açıklamasında, “Türkiye’nin içinde bulunduğu hayat şartlarını ve ekonomik sıkıntıları hepimiz çok iyi bilmekteyiz.” diyen Baştürk, ” Hal böyle olunca sanatkar ve esnaf kesimi olarak üzerimizdeki maddi ve manevi yükün ağır olduğunu bilerek, mesleki konularda yapacağımız her hamleyi iyi düşünerek ve ileriye bakarak yapmamız gerekmektedir. ” ifadelerini kullandı.



Aynı zamanda CHP il başkanı olan Baştürk’ün konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle;



“Türkiye genelinde yapılan özelleştirmelerde haksız kazanç elde edilmektedir. Bildiğiniz gibi ilimizde Fedaş Elektrik Dağıtım Aksa isimli firmaya ihaleyle devredilmiştir.



Aksa Elektrik firmasını son çıkardığı uygulamada bağlantı ücreti adı altında her daire için mütahit firmalardan 68 TL ücret alınmaktadır. Bu nedenle üyelerimizle mütahitler karşı karşıya gelmektedir.



Örnek verecek olursak Aksa’ya bağlı Doğalgaz firması şebeke ile bina arası bağlantıyı kendisi yapmaktadır ve bağlantı ücreti almaktadır.



Elektrik şebekesinde ise hiçbir katkısı olmadan bağlantı parası alınmaktadır.



Aksa Elektrik firması eğer bağlantı ücreti adı altında bu parayı alacaksa Doğalgazda olduğu gibi elektrik şebeke ile bina arasındaki bağlantıyı kendileri yapmalıdır.



Öyle ki 50 dairelik bir iş Aksa elektrik firmasına teslim edilecekse 3400 TL para yatırılması gerekmektedir. Bu durumda hem vatandaşımız, hem üyelerimiz mağdur edilmektedir. Alınan 68 TL bağlantı ücreti Aksa firmasına haksız kazanç sağlamaktadır.”



YAPI DENETİMLERİ



Açıklamasında yapı denetimleri konusuna da değinen Baştürk, ” Yapı denetimlerinde elektrik de yaşanan sıkıntılardır. Yapı denetimi ile ilgili yaşanan bu sorunları Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkar Odası olarak, Bayındırlık İl Müdürlüğü, Elektrik Mühendisleri Odası ve yapı denetim firmaları ile bir araya gelip aradaki çelişkileri gidermeye çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

