Akşamın Gündemi Karaman!..

Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman’ın görevden alındığına ilişkin olarak, Başkan Vekili İlyas Karahan’ın “teyidiyle” ER TV’de yayınlanan ve Karaman’ın görevinin başında olduğu yolundaki açıklamasına karşın “ısrarla” tekrarlanan haber kafaları karıştırırken, İlyas Karahan’ın böyle bir açıklama yapmadığını söylediği öğrenildi.

Akşama doğru Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman’ın istifa ettiği yolunda haberler çıkarken, Karaman Orduzu Pınarbaşı’ndaki kulüp tesislerinde, Başkan Yardımcısı Atilla Kantarcı ve diğer yöneticilerle toplantı yapıyordu. Bu toplantıda zaman zaman tartışmaların olduğu öne sürülürken, saat 19.00’a doğru biten ve bu nedenle de 18.30’daki antrenmanın ertelenmesine neden olan toplantıdan sonra konuşan Başkan Yardımcısı Atilla Kantarcı, herhangi bir sorun olmadığını, Karaman’ın görevi başında olduğunu söyledi.

Antrenman sahasına gelen Karaman da görevinin başında olduğunu belirtirken, 19.30 ana haber bülteni öncesi ER TV’de, Hikmet Karaman’ın görevden alındığı alt yazı ile duyuruldu. Kanalın ana haber bülteninde ilk haber olarak da Karaman’ın görevden alındığı, Başkan Vekili İlyas Karahan’a ve onun “teyid ettiği” bilgisine dayanılarak verildi.

ER TV’nin, ana haber bülteninin arkasından yayınlanan haberinde de, Karaman’ın görevden alındığı yolundaki haber tekrarlandı ve akşam antrenmanında görevinin başında olduğunu söylemesine karşın hakkında “kesinlikle görevden alma kararı” verildiği belirtildi. Bültenin devamında da, Malatyaspor’un teknik direktörlük için Giray Bulak’la görüşmekte olduğu bilgisine yer verildi.

Akşamki antrenman öncesi yapılan toplantının ardından yaptığı açıklamada, istifa- görevden alma haberlerini yalanlayan Başkan Yardımcısı Kantarcı, yerel televizyonun ısrarlı haberi üzerine basın mensuplarının sorularına muhatap oldu. Kantarcı, bir süre telefonla ulaşamadığı Başkan Vekili İlyas Karahan’la saat 21.00 sıralarında görüştüğünü, Karahan’ın, Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın görevden alındığına ilişkin herhangi bir açıklaması olmadığını söylediğini basın mensuplarına iletti.

KARAMAN’IN AÇIKLAMASI..

Bu arada antrenman öncesi istifa ettiği yolundaki haberleri “Böyle birşey yok” diye yalanlayan Karaman, yönetimle yaptığı toplantıyla ilgili de “Takımın önümüzdeki günlerde tutarlı, bize güvenen Malatya taraftarına daha iyi şeyler yapabilmek için kendi aramızda gelecekle ilgili konuşmalar yaptık. Tabi bu konuşmalar zaman zaman tartışmaya da döner, sert harekete de döner. Dönmesi de gerekiyor. Buraya bir iş yapmaya gelmişsek, ben dahil hepimiz iş yapmak zorundayız. İlk başlangıcımız iyi olmadı. Bunun acısı içerisindeyiz. Özellikle derbi bir maç olması, rakibin Elazığ olması ve yenilmemiz bize erken gelen bir uyarı oldu. Bu uyarıyı da hepimiz dikkate aldık. Onun için konuştuk bu kadar. Bundan sonraki çalışmalar devam edecek.” diye konuştu.