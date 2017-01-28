Malatya’da restoran işleten genç bir girişimci, çocuklara balığı sevdirmek için alabalıklı pizza yaptı.

Genç girişimci Ali Eren Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1990’ların başında restoranda alabalık satmaya başlayan dedesi Ali Çiçek’in, bir süre sonra alabalık üretme çiftliği kurduğunu söyledi.

İşlerini büyütüp geliştirdiklerini ve şubeler açtıklarını anlatan Çiçek, restorana ailece gelen bazı kişilerin çocuklarının balık yemediğini fark ettiklerini belirtti.

Çocuklara balığı sevdirmenin yolunu aradıklarını ifade eden Çiçek, “Küçük çocuklar genelde balığı sevmez. Balığı nasıl sevdiririz diye düşünürken pizza geldi aklımıza. Pizza o dönemler revaçtaydı, balığı pizza ile sevdirebileceğimizi düşündük. Balık pizza dediğimiz zaman, çocuklar daha fazla ilgi duyuyor. Çocuklar zamanla alıştı, yetişkinler de lezzetinden dolayı pizzalarımızı çok sevdi.” dedi.

Çiçek, yaptıkları balıklı pizzaya 2010’da patent aldıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

“İtalyanlara göre daha iddialıyız diye düşünüyorum. Balıklı pizzayı hiç yemeyenler ilk duyduklarında biraz tuhaf karşılıyor ‘Balığın pizzası mı olur?’ diye. Bazı müşterilerimize tatmaları için ısrar ediyoruz. Müşteriler balıklı pizzayı tattıktan sonra 2 porsiyon istiyorlar, hatta her gelişlerinde balıklı pizza istiyorlar.”

Malatya dışından da balıklı pizzaya talep olduğunu aktaran Çiçek, Gaziantep’teki şubelerinde de balıklı pizzayı müşterilerine sunduklarını kaydetti.

Çiçek, Malatya ve Gaziantep’in dışında Ankara’ya da şube açmayı planladıklarını vurgulayarak “En büyük hedefimiz, patentine sahip olduğumuz balıklı pizzayı pizzanın ülkesi İtalya’da tattırmak.” dedi.

AA