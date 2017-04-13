Alanya’da Malatyalılar Gecesi

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Malatyalılar, Alanya Malatyalılar Derneği’nin düzenlediği gecede bir araya geldi. Siyasiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcisi konukların da katıldığı gecede bir araya gelen Malatyalılar, sanatçılar Muharrem İmik ve Mehmet Balaban’ın türküleriyle memleket havası yaşadı.

Alanya’daki Kemal Bey Otel’de Alanya Malatyalılar Derneği tarafından organize edilen geceye, Antalya ve Alanya’daki Malatyalıların yanı sıra AKP Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, İstanbul eski Bağımsız Milletvekili Malatyalı İhsan Barutçu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ticaret Odası Başkanı Mehmet Şahin, siyasi partilerin ilçe başkanları, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Konya’nın Meram İlçesi Emniyet Müdürü hemşehrimiz Nedim Özata ile çok sayıda davetli katıldı.

“Malatyalıları bir araya getirmek istedik”

Gecede bir konuşma yapan Alanya Malatyalılar Derneği Başkanı Mustafa Sönmez, gurbetteki Malatyalıları bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirterek “Bugün burada birçok renk bir arada. Dünyanın neresinde olursa olsun Malatyalıların daima birlik beraberlik içerisinde olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat ise, Türkiye’nin tüm renklerini Akdeniz’de görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Murat, Malatyalılar arasında birlikteliğin sağlanmasına vesile olan etkinliklerde emeği geçenleri kutladı.

Gevrek: Süper Lig yolunda ilerliyoruz

Geceye katılan Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek de, Malatya’yı en güzel şekilde temsil etmenin gayreti içerisinde olduklarını belirterek “Bizleri buraya davet eden bu güzel gecede bizleri sizlerle buluşturan değerli başkanım ve yönetimini kutluyorum. Malumunuz bizler de Malatya’mızı en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Futbol adına Süper Lig yolunda ilerliyoruz. Kısmetse Süper Lig’e çıkıp, Malatya’yı sportif başarıda temsil etme noktasında en güzel yerlerde olacağız. Önümüzde kritik bir Eskişehirspor maçı var. Tü hemşerilerimizi de bu maça davet ediyorum” dedi.

Geceye katılan davetliler, sanatçılar Muharrem İmik ve Mehmet Balaban’ın türküleriyle doyasıya eğlendi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com