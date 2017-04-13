Alanya’da Malatyalılar Gecesi
Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Malatyalılar, Alanya Malatyalılar Derneği’nin düzenlediği gecede bir araya geldi. Siyasiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcisi konukların da katıldığı gecede bir araya gelen Malatyalılar, sanatçılar Muharrem İmik ve Mehmet Balaban’ın türküleriyle memleket havası yaşadı.
Alanya’daki Kemal Bey Otel’de Alanya Malatyalılar Derneği tarafından organize edilen geceye, Antalya ve Alanya’daki Malatyalıların yanı sıra AKP Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, İstanbul eski Bağımsız Milletvekili Malatyalı İhsan Barutçu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ticaret Odası Başkanı Mehmet Şahin, siyasi partilerin ilçe başkanları, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Konya’nın Meram İlçesi Emniyet Müdürü hemşehrimiz Nedim Özata ile çok sayıda davetli katıldı.
“Malatyalıları bir araya getirmek istedik”
Gecede bir konuşma yapan Alanya Malatyalılar Derneği Başkanı Mustafa Sönmez, gurbetteki Malatyalıları bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirterek “Bugün burada birçok renk bir arada. Dünyanın neresinde olursa olsun Malatyalıların daima birlik beraberlik içerisinde olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat ise, Türkiye’nin tüm renklerini Akdeniz’de görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Murat, Malatyalılar arasında birlikteliğin sağlanmasına vesile olan etkinliklerde emeği geçenleri kutladı.
Gevrek: Süper Lig yolunda ilerliyoruz
Geceye katılan Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek de, Malatya’yı en güzel şekilde temsil etmenin gayreti içerisinde olduklarını belirterek “Bizleri buraya davet eden bu güzel gecede bizleri sizlerle buluşturan değerli başkanım ve yönetimini kutluyorum. Malumunuz bizler de Malatya’mızı en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Futbol adına Süper Lig yolunda ilerliyoruz. Kısmetse Süper Lig’e çıkıp, Malatya’yı sportif başarıda temsil etme noktasında en güzel yerlerde olacağız. Önümüzde kritik bir Eskişehirspor maçı var. Tü hemşerilerimizi de bu maça davet ediyorum” dedi.
Geceye katılan davetliler, sanatçılar Muharrem İmik ve Mehmet Balaban’ın türküleriyle doyasıya eğlendi.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Türkiyenin neresinden olursa olsun malatyalılar kendilerini yakışanı yaptı gurbetteki malatyalılar ili neresi olursan olsun bu tür birliktelik leri herzaman yapması gerektiğini bu tür gecelerin herzaman devam etmesi gerektiğini ve daha bir çok derneklerinbu geceleri yapmasını temenli ederım bu duygu ve düşünceler ile bu gecede başta Alanya malatyalılar dernegi başkanı mustafa Sönmez ve yönetiminde Aytaç sever kemal Kırman zafer Sönmez başta olmak üzere gecede sahne alan değerli muharrem imik ve mehmet balaman a da o güzel eserleri için teşekür ederim
Birlik,beraberlik,olan,heryerde,basari,orani,yuksektir,bilhas,gurbete,olanlar,icin,cok,onemli,malatya,sporumuza,sahip,cikalim,malatyalilara,selamlar
Bizleri oraya davet edip sevgili dostlar ile bir araya getiren başta sayın Mustafa SÖNMEZ başkanıma ve tüm yönetimine birbirinden degerli Aytaç SEVER,Kemal KİRMAN,Hasan CANBAY,Zafer SÖNMEZ ve Malatya basınının güzide şahsiyeti Sercan bey vede sunuculuk yapan Ali KARADENİZ beyefendilere ayrı ayrı teşekür ediyorum..Dosta düşmana karşı çok güzel ve son derece katılımlı bir gece oldu..Malatya dan herkese selamlar saygılar…MUHARREM İMİK….
Sayın Başkanım Dernek kurmanız bir güzellik bir araya gelmeniz ise ayrı bir güzellik.
YAZIHAN TÜRKMEN DAĞ KÖYLERİ DERNEĞİ . saygılarımla