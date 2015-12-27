Alerjisi Olanlar Dikkat !

Bazı yiyecekler, alerjisi olanlar için ölümcül olabilir. Bağışıklık sistemi, zararsız bir maddeyi tehlikeli olarak algılayınca alerjik reaksiyon oluşuyor. İşte alerji yapan 10 gıda:

Alerjiye neden olan gıdaları öğrenerek evinize gelen misafirlerinizin hayatını kurtarabilirsiniz. Howstuffworks isimli sitede yer alan habere göre, işte alerji yapan 10 gıda:

1. Buğday: Alerjisi olanlar buğday ununu soluyunca ciddi sorunlarla karşılaşırlar. Buğday alerjisi çocuklukta ya da ileriki yıllarda oluşabilir. Buğday için alerjik reaksiyonlar arasında astım, ürtiker, atopik dermatit, alerjik rinit (burun akıntısı) ve anafilaktik şok yer alıyor.

Buğday ekmekler, fırında satılan gıdalar ile tahılların yanında çorbalarda ve soslarda kıvam artırıcı olarak kullanılıyor. Bu nedenle, buğday alerjisi olanların çok dikkat etmesi gerekiyor.

2. Soya fasulyesi: Üreticiler, 1950’lerde süt yerine soya sütü kullanmaya başladılar. Çünkü, soya sütü inek sütünden daha az alerjik reaksiyona sebep oluyor.

Soya alerjisi, yetişkinlerden daha çok küçük çocuklar arasında daha yaygındır. Hemen her şeyde soya bulunduğu için bu gıdadan uzak durmak çok zor. Soya yüksek protein içeriği nedeniyle, sağlıklı yiyeceklerin yanında paketlenmiş gıdalarda katkı maddesi olarak yaygın şekilde kullanılıyor.

Ürtiker, astım ve anafilaktik şokun yanında, soya fasulyesi ayrıca kolit, aft veya akne patlamasına neden olabiliyor.

3. Su kabukluları: Birçok deniz kabuklusu olduğundan, birine alerjiniz olması diğerlerine de olduğu anlamına gelmiyor. Doktorlar, aynı anda birçok deniz kabuklusuna karşı alerjiniz olup olmadığını belirleyen cilt testi ile kan testini öneriyorlar.

Deniz kabukluları alerjisinde reaksiyonlar ürtiker, astım, atopik dermatit ya da anafilaktik şoktur. Bu alerji türü genellikle, yetişkinlik çağına kadar ortaya çıkmıyor.

4. Balık: Birçok balığın alerjik olmasına rağmen, morina ve somon balığı, diğer balık türlerinden daha fazla alerjik reaksiyona yol açıyor. Diğer alerjik balıklar arasında ise hamsi, ton balığı, uskumru ve sardalye bulunuyor.

Bir balığa alerjiniz varsa, diğer türüne de olabilir. Bu nedenle deniz ürünleri satan restoranlara gitmemeye çalışın.

5. Kabuklu yemişler: Sert kabuklu yemişe alerjisi olanlar, bunu tüm yaşamları boyunca çekiyorar. Sindirim problemlerinin yanında, astım, ürtiker, atopik dermatit ve anafilaktik şok gibi alerjik reaksiyonlara yol açıyor.

En yaygın alerjik yemişler ise ceviz, badem ve kaju fıstığıdır. Uzmanlar, hangi kuru yemişe alerjiniz olduğunu bilmiyorsanız hiçbirini yememenizi öneriyorlar. Ayrıca, şampuanların ve losyonların içinde bu kuruyemişlerin kullanılıp kullanılmadığına bakılmasını istiyorlar.

6. Yerfıstığı: İnsanlarda alerjiye neden olan yerfıstığının adı çoktan çıktı. En yaygın alerjiler arasında olan yerfıstığı, ölüme bile yol açabiliyor. Özellikle küçük çocuklarda yaygın olan alerji, atopik dermatit, astım, ürtiker ya da hayatı tehdit eden anafilaktik şoka neden oluyor. İlginç bir şekilde yerfıstığı kabuklu yemiş değildir, baklagildir.

7.Yumurta: Bir kişinin yumurtanın hem beyazına hem de sarısına alerjisi olabilir. Her ikisi de alerjik reaksiyonları tetikleyen proteinler içeriyor. Bu reaksiyonlar arasında atopik dermatit, ürtiker ve anafilaktik şok bulunuyor. Diğer yaygın belirtisi ise alerjik rinit yani burun akıntısıdır.

Yumurtaya alerjisi olanlar mayonezden, fırında satılan ürünlerden uzak durmalı. Pastaların, işlenmiş etlerin ve şekerlemelerin etiketlerini dikkatlice okumaları gerekiyor. Ürünlerin etiketinde şu maddeleri görürseniz bu gıdalardan uzak durun: ovalbumin, ovoglobulin, ovomucoid, ovomucin, ovotransferrin, ovovitelia, ovovitelin, globulin, silici albunate, albumin, lecithin, livetin, simplesee, vitellin and lysosyme

8. Süt: İnek sütü, özellikle küçük çocuklar için dünyadaki en yaygın alerjik gıdalardan biridir. Çocukların bir yaşından önce, yaklaşık yüzde 2-5’inin inek sütüne alerjisi olduğu tahmin ediliyor. Bazı doktorlar, ailelere çocuklar 1 yaşına gelene kadar inek sütü vermemelerini öneriyorlar.

İnek sütüne karşı ortaya çıkan alerjik reaksiyonlar ürtiker, astım ve anafilaktik şoktur. Diğer yaygın reaksiyon ise atopik dermatit olarak bilinen durumdur.

9. Susam: Susam alerjisi özellikle Japonya ve Çin’de daha yaygındır. Susam alerjisi anafilaktik şoku tetikleyebiliyor. Eğer susam alerjiniz varsa, hayatınızın geri kalan kısmıında susamdan uzak durmalısınız.

Son 20-30 yılda susam, Amerika’da da yaygınlaşmaya başladı. Uzmanlar, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA)’nin 8 alerjik gıda listesine susamı da eklemesini öngörüyorlar.

10. Kereviz: Kereviz en yaygın suçlulardan biri. Kereviz cildinizi kaşındırabilir ve tahriş edebilir, Ürtikere yol açabilir ya da ağız çevrenizde kabarmalara neden olabilir. Diğer reaksiyonlar ise bulantı, astım ve hatta anafilaktik şok.

Bu tür reaksiyonlardan kaçınmak için bazı meyve ve sebzeleri pişirebilirsiniz. Ancak, kereviz oral alerji sendromunu tetikleyebilir. Kereviz baharatlarda ve çorba ya da güveç gibi işlenmiş gıdalarda gizli bir şekilde kullanıldıysa, alerjisi olan birini etkileyebilir.

Kaynak: www.populergazete.com