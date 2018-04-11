Aliyev Yeniden Cumhurbaşkanı

Azerbaycan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre İlham Aliyev yüzde 86,9 oyla yeniden cumhurbaşkanı oldu.

Azerbaycan Merkezi Seçim Komitesi (MSK) Başkanı Mezahir Penahov cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk sonuçlarını açıkladı. MSK Başkanı Penahov, sandıkların yüzde 65’ten fazlasının açıldığını vurguladı. İlk sonuçlara göre Yeni Azerbaycan Partisi’nin adayı mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yüzde 86.9, Birleşik Azerbaycan Halk Cephesi Partisi’nin adayı Kudret Hasanguliyev 3.4, Sosyal-Demokrat Parti’nin adayı Araz Alizade 1.4, Azerbaycan Milli Diriliş Hareketi Partisi’nin adayı Ferec Quliyev 1.18, Azerbaycan Halk Cephesi’ndeki muhaliflerin adayı Razi Nurullayev 0.74, Çağdaş Müsavat Partisi adayı Hafız Hacıyev 1.51, bağımsız aday Zahid Oruç 3.07 ve Demokrat Parti adayı Serdar Memmedov ise oyların yüzde 2.97’sini aldı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan halkına teşekkür ederek, halkın istikrar, güvenlik ve kalkınmaya oy verdiğini söyledi.

SEÇİM TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da tekrar Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev’i telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’daki seçimlerin huzurlu ve sakin bir ortamda tamamlanmasının memnuniyet verici olduğuna değindiği görüşmede, Aliyev’e Cumhurbaşkanlığı seçimini dördüncü kez kazanmasından dolayı tebriklerini iletti. Sonucun hayırlara vesile olması dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’in tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesinin, Azerbaycan’ın refahı, huzuru ve kalkınması kadar, bölgenin barış, güvenlik ve istikrarına da fayda sağlayacağını belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i görevine tekrar seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, “Sayın Başbakanımız Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i Azerbaycan’da 11 Nisan’da gerçekleştirilen seçimlerde görevine yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etmiştir” denildi.

iha