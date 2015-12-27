Alkol Kanser Nedeni.!

Avustralyalı ünlü doktor Prof. İan Olver, alkolün kansere büyük etkisi olduğunu açıkladı.

Olver’e göre alkol, sigara kadar kanseri tetikliyor. Konuyla ilgili basına açıklamada bulunan Prof. İan Olver, “Özellikle göğüs kanseri ile alkolün bağlantısının kadınları çok şaşırtacağını düşünüyoruz.” dedi. Avustralya Kanser Konseyi de yaptığı açıklamada alkolün az kullanılmasının bile kansere yol açabileceği vurgulandı. Prof İan Olver, “Avustralyalılar şunu iyi bilmeliler, alkol sigara kadar kansere neden olan zararlı bir şeydir.” dedi.

Avustralya Kanser Konseyi’nin yaptığı araştırmaya göre, ülkede kadınların büyük bir bölümü alkol kullandığı için göğüs kanserine yakalnıyor.

Avustralya Kanser Konseyi alkolün göğüs kanserine yakalanma riskini 5 kat arttığını duyurdu. Yine aynı araştırmada, alkolün, ağız kanseri, gırtlak kanseri, yemek borusu kanseri ve bağırsak kanseri neden olduğuna dair kanıtlar elde edildiği vurgulandı. Alkolün ayrıca kanserin başlıca nedenleri arasında yer alan şişmanlığa ve obeziteye de neden olduğu belirtildi. Prof İan Olver alkolün zararlarının zannedilenden çok daha fazla olduğunu ve her yıl ülkede 5 bin kişinin alkol ile bağlantılı kanser hastalıklarına yakalandığını ifade etti. Alkolün içerisindeki kimyasal maddelerin insan vücudundaki hücrelerde hasarlar meydana getirdiği kayd edildi. Açıklamaya göre, hasar görmüş olan bu hücreler de genlerde anomaliler oluşmasına neden oluyor. Bu da kansere zemin oluşturuyor.

Araştırmanın ortaya çıkardığı bir başka gerçek de az miktarda şarap içmenin kalp hastalıklarını engelleyeceği öngörüsünün doğru olmadığı. Avustralya Medikal Dergisi’nde (Medical Journal of Australia) yayınlanan bir makaleye göre, şarabın kalp hastalıklarını önlediği iddiası bir abartıdan başka bir şey değil. Bir diğer araştırmacı Todd Harper de insanların çok büyük bir kısmının alkol ile kanser arasındaki ilişki hakkında hiç bir şey bilmediklerini ortaya koydu.

Avustralyalı bilim adamları, alkolün bırakılmasının ardından vücutta önemli düzelmeler meydana geldiğini belirtiyor. Göğüs kanseri hastası olan Nina Tovey alkolü bırakmasının ardından iki ay sonra 10 kilo almış, daha iyi uyumaya, daha az harcamaya ve spor yapmaya başlamış. Araştırmanın ardından Ulusal Sağlık ve Medikal Araştırmalar Konseyi alkol kullanımını azaltmayı ve kanser ile olan bağlantısını anlatan bir tanıtım kampanyası hazırlığına başladı.