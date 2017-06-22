Alman Meclisi İncirlik’ten Çekilmeyi Onayladı

Uzun zamandır Türkiye ile Almanya arasında sorun olan İncirlik ziyareti krizi, Alman askerlerinin çekilmesiyle son buldu.

Türkiye’nin, Alman vekillerin İncirlik’te bulunan askerlerini ziyaret etmesine çeşitli nedenlerden dolayı izin vermemesi ve Almanların ısrarla ‘ziyaret ederiz’ ve ‘askerlerimizi çekeriz’ açıklamalarının ardından Türkiye geri adim atmayınca, Almanya askerlerini geri çekme kararı almıştı.

Alman askerlerinin federal meclisin ordusu olduğu için başka bir ülkeye gönderilmeleri ancak meclisin onayıyla olabiliyor. Askerlerin başka bir ülkeden geri çekilmesi de yine federal meclisin onayıyla mümkün oluyor.

Alman Federal Meclisi’nde bugünkü oturumda, İncirlik’te konuşlandırılan Alman askerlerinin çekilmesi onaylandı. Meclisteki oylamada bütün partiler, çekilmesi konusunda onay verdiler.

İncirlik’te bulunan Alman askerlerinin Ürdün’deki El Azrak üssüne taşınma süresinin Ekim ayına kadar süreceği belirtildi. İncirlik’te 260 Alman asker bulunuyor.

Berlin, iha