‘Alman ve Hollandalı Talip Var’

AKP Malatya milletvekili Öznur Çalık, küresel ekonomik krizi Türkiye’nin minimum seviyede hissettiğini söyledi.

AKP Malatya teşkilatının her hafta düzenlediği Nöbetçi Vekil uygulamasında bu hafta görev alıp vatandaşların sorunlarını il başkanı Ahmet Çakır ile birlikte dinleyen Malatya milletvekili ve partinin MKYK üyesi Öznur Çalık, vatandaşları dinlemeden önce basın toplantısı düzenledi.

Basın toplarntısında ülke ve il’in meselerine ve yaptıkları çalışmalara temas eden milletvekili Öznur Çalık, hükümet olarak ülke sorunlarının çözülmesi için gece gündüz çalıştıklarını ifade edip, son zamanlarda yaşanan küresel ekonomik krizden alınan tedbirler sonucunda Türkiye’nin minimum seviyede hissettiğini dile getirdi.

Çalık, hükümet olarak üniversite öğrenci affını da çıkarıp, gençlere bir imkan daha sağlandığını vurguladı.

Yerel sorunlara ve hizmetlere de temas ederken, atıl şekilde duran ve Özelliştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan Vagon Onarım Fabrikası’na bir Alman firmasının talipli olduğunu ve burasını amacına uygun Vagon Fabrikası olarak işleteceğini bildirdiğini söyleyen Çalık, “Ayrıca, bir Hollanda firması da maden araştırmasıyla ilgili buraya talipli. 4 Aralık 2008 tarihine kadar teklifler alınacak”şeklinde konuştu.

Malatya’ya bin kişilik yüksek öğrenci yurdu ve sosyal tesisi yapılacağını, İnönü Üniversitesi’nin kadro sorunun çözülmesi için ilgili yerlere başvurduklarını, yeni bir çevreyolu yapılması için fizibilite hazırlattıklarını, kuraklık destek primlerinin ödendiğini, Fen, Sümer ve Hacı Ahmet Akıncı liselerinin doğalgaz döşenmesi ile okulların tamiri içir para çıkarttıklarını dile getiren Öznur Çalık, yerel seçimlerin yaklaştığı ve Malatya Belediye Başkanı Cemal Akın’ın tekrar aday olup olmayacağıyla ilgili soruyu de şöyle cevaplandırdı:

“Belediye Başkanımız Cemal Akın bey, Malatyamız için çok önemli hizmetlere imza attı. Doğalgaz’dan Sümerpark’a, altyapıdan alt geçitlere kadar daha sayamadığım birçok hizmetler yaptı. Ancak, aday adaylarına eşit mesafede olacağız. Adaylar, kamuoyu, teşkilat yoklaması ve mülakat ile belirlenip açıklanacak.”