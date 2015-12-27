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Malatya Haber -

Almanlar Yunanistan’ı Sildi…

Almanlar Yunanistan’ı Sildi…
  • 27.12.2015
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Alman halkının büyük çoğunluğu, Yunanistan’ı Euro Bölgesi’nde istemiyor.
 
Financial Times’ın yaptığı ankette Almanların büyük çoğunluğunun Yunanistan’ı Euro Bölgesi’nde istemediği ortaya çıktı.Ankete göre Almanların sadece dörtte biri Yunanistan’ın Euro’da kalmasını ve birlikten yardım almaya devam etmesini onaylıyor.
 
Fransızlar ise Almanlara göre daha yumuşak bir tutum sergiliyor. Fransızların sadece yüzde 32’si Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden çıkmasını istiyor. Ankete katılan İtalyan ve İspanyollar ise Yunanistan hakkında daha iyimser düşünüyor. Almanların sadece yüzde 25’i Yunanistan’ın borçlarını geri ödeyebileceğini söylerken, İtalyanların yüzde 77’si, İspanyolların da yüzde 57’si Yunanistan’ın borcunu geri ödeyebileceğini düşünüyor.
 
Almanların büyük çoğunluğunun Yunanistan’ın Avrupa Birliği’nde kalmasını istememesi, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in işini daha da zorlaştırıyor. Avrupa Merkez Bankası’nın büyük çapta sorunlu ülke tahvili almasına karşı çıkan Merkel, yardım alan ülkelerin de sıkı bir mali disiplin uygulamasında israr ediyor. Anketin sonucu, Merkel’in Yunanistan’ın kurtarma paketi şartlarının neden gevşetilmesini istemediğini de açıklıyor.

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