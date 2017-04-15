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Malatya Haber -

Almanlardan Rekor Tasarruf

Almanlardan Rekor Tasarruf
  • 15.04.2017
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Yıllık 100 trilyon 200 milyar Euro’luk ihracatıyla dünya ihracat şampiyonu olan Almanya, tasarrufta da rekor kırdı.  Almanlar 2016 yılında 5 trilyon 586 milyar Euro’luk tasarrufta bulunarak rekor kırdı.

Almanya Merkez Bankası, Almanların tasarruflarının 2 trilyon 200 milyar Euro’sunu banka hesaplarında tutarken, 2 trilyon 113 milyon Euro’lu bölümünü ise sigorta ve emeklilik sandıklarına yatırdıklarını açıkladı.

Almanya’nın en büyük piyasa araştırma kuruluşu olan GfK tarafından yapılan araştırmaya göre, Almanların yüzde 40’ının tasarruflarını banka hesaplarında biriktirdiğini ortaya koydu. Öte yandan, Almanların borsadan satın aldıkları hisse senetlerinden azalma yaşandığı, düşük faiz oranına rağmen tasarruflarını bankalarda biriktirmeyi tercih ettikleri belirlendi. Alman Kıymetli Kağıtları Koruma Derneği (DSV), Almanların hisse senetlerine ilgisiz olduğunu, sayınının her geçen yıl azaldığına dikkati çekti.

iha

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