Almanya’daki Seçimin Kazananı Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeniden adaylığını koyduğu başkanlık seçimlerinde oyların yüzde 32.5’ini alarak, seçimin kazananı oldu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeniden adaylığını koyduğu başkanlık seçimlerinde oyların yüzde 32.5’ini alarak, seçimin kazananı oldu. İlk açılan ve resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Angela Merkel’in partisi Hristiyan Birlik Partisi CDU/CSU yüzde 32.5 ile seçimin galibi oldu. Merkel 2013’de yüzde 41 olan oy oranını 8.5 geriledi. Martin Schulz’un başbakan adayı olduğu Sosyal Demokrat Parti SPD, oylarında gerileyerek yüzde 20.5’te kalarak ikinci parti oldu. SPD 2013 seçimlerinde yüzde 25 oranında oy almıştı.

Üçüncülük için yarışan dört partiden AfD yüzde 13,5 oy alarak Almanya için alternatif üçüncü parti olması, Alman siyasi partilerin kendi içlerinde yeterli reformu yapmamaları ve Avrupa’nın genelinde yükselişte olan ırkçılığın Almanya’daki yansıması olarak değerlendirildi.

Dördüncü ise yüzde 10,5 oy alarak Liberal Parti FDP oldu. 2013 seçimlerinde 4,6 oy aranı ile seçim barajının altında kalarak meclise giremeyen Liberaller büyük bir artışla dördüncü parti oldu. Cem Özdemir’in partisi Yeşillen ise bu seçimde oylarını 8,4 oranından 9.5 oranına yükseltti. Sol Parti de 8,6 olan oy oranını yüzde 9 oranına çıkararak altıncı parti oldu.

Almanya’da saat 08.00 itibari ile yaklaşık 73 bin 500 seçim lokalinde başlayan oy verme işlemi, saat 18.00’de sona erdi. 19’uncu Federal Meclis’in yeni üyelerini belirlemek için oy kullanma hakkına sahip 61 milyon 500 bin seçmenden sandığa gidenlerin oranı yüzde 75 olarak belirlendi. 42 partinin katıldığı seçimlerde yüzde 5 barajını ancak 6 parti aşabildi.

“HEDEFİMİZE ULAŞTIK”

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, partisinin seçimden zaferle çıktığının kesinleşmesinin ardından seçmenlere seslendi. Partisinin seçimde stratejik hedeflerine ulaştığını belirten Merkel, “Biz en büyük gücüz, hükümeti kurma görevi bize verildi ve bir karşı hükümet kurulamaz” dedi.

Merkel, yüzde 33’ten daha iyi sonuçlar almayı umduklarını ancak sağ-popülist AfD’nin meclise girmesi sonrası kendilerine büyük bir görev düştüğünü belirtti. Hristiyan Birlik partileri (CCU/CSU) bu 1940 yılından bu yana seçimlerde tarihinin en kötü ikinci sonucunu elde etti.

Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) oy oranı yüzde 20,2 oldu, parti tarihinin en kötü sonucunu aldı. Ağır oy kaybına uğrayan Sosyal Demokratlar koalisyondan çekiliyor.

Seçimlerde ağır oy kaybına uğrayan Sosyal Demokrat Parti’nin genel başkanı ve başbakan adayı Martin Schulz seçim sonuçlarının belli olmasının ardından yaptığı açıklamada yenilgiyi kabul etti. Schulz, “Alman sosyal demokrasi tarihi açısından ağır ve acı bir gün olduğunu” söyledi.

Berlin, iha