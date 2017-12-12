“Alo 185 ile Anında Çözüm”

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alo 185 çağrı merkezinin 7/24 kesintisiz hizmet verdiğini, vatandaşlardan gelen bildirimlerin anında değerlendirildiğini duyurdu.

Alo 185 hizmeti ile ilgili olarak MASKİ’den yapılan açıklama şöyle:

“Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ALO 185 Çağrı Merkezi ile hizmet vermeye devam ediyor. 7 Gün 24 saat kesintisiz hizmet ile vatandaşlardan gelen istek, öneri ve arıza bildirimlerini anında çözüme kavuşturuyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü güçlü projeler hazırlayarak şehrin içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ağını genişletme çalışmalarına devam ediyor. Sahada gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra ALO 185 Çağrı Merkezi ile vatandaşlara 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunuyor. Vatandaşlardan gelen istek, öneri ve arıza gibi talepler ilgili birimlere iletiliyor. 2017 yılı Aralık ayı itibariyle toplamda 261 bin 274 çağrıya cevap veren Çağrı Merkezi çözüm odaklı çalışıyor. ALO 185 Çağrı Merkezi’ni arayan vatandaşlar; su kesintileri, kaçak ihbarı, abone işleri, açma kapama işlemi ve endeks oluşturma gibi istek ve talepleri için Malatya’nın tüm ilçelerinden haftanın her günü her saati Alo 185’i arayabilirler.

Malatya’nın en büyük kurumlarından biri olan ve bu sorumlulukla çalışan MASKİ Genel Müdürlüğü şehrin altyapısına hizmet etmeye devam ediyor. Vatandaşlar tarafından ALO 185’ e gelen çağrılar kayıt altına alınıyor. Kayıt işleminin ardından kullanıcıya bilgilerinin kayıt altına alındığıyla ile ilgili bilgilendirme mesajı iletiliyor. Kaydı oluşturulan arıza bilgisi arızanın türüne göre sahada bulunan ilgili ekiplere akıllı tabletler sayesinde anında iletiliyor. Sahada gerçekleştirilen işin çözüm aşamaları ve detayları online olarak tablete kaydedip çalışmalar sonuçlandırılıyor. Çalışma tamamlandıktan sonra vatandaşa ikinci bir bilgilendirme mesajı atılarak gerekli bilgiler veriliyor. Uygulanan bu sistemle oluşan arızalara anında müdahale edilerek istek ve talepler daha hızlı ve verimli bir şekilde çözüme kavuşturuluyor.”

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