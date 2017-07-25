“Alo Polis.. Bizim Mahallede Define Arıyorlar!.”

Akustik dinleme cihazlarıyla geceleri sokakta çalışma yapanları gören vatandaşlar, zaman zaman ‘define arıyorlar’ şeklinde polise ihbar ediyor…

Malatya’da gece saatlerinde cadde ve sokaklarda ellerindeki cihazla ölçüm yaparak içme suyu şebekesinde fiziki olarak yer altındaki kayıp-kaçak su arızalarını tespit etmeye çalışan ekibi gören vatandaşlar, durumu polisi ‘define arıyorlar’ diye ihbar ediyor. Bu ihbarlarla karşılaşan MASKİ ekibi ise yer altındaki fiziki kayıpların bulunmasında yüzde 80 oranında başarı sağlamış durumda.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından oluşturulan ekip, ellerindeki yer altı hassas dinleme cihazı ile cadde ve sokaklarda ölçümler yaparak, içme suyu şebekesinde yer altında kayıp-kaçak su arızası olup olmadığını tespit ediyor.

Şebeke borusunun kırılması yada patlaması sonucu yer altına sızan içme suyunun tespit edilmesi ve sonrasında müdahale edilmesi için ellerindeki akustik dinleme cihazları ile sokak ve caddelerde gece saatlerinde ölçüm yapan ekipler, tespit ettikleri yer altındaki su arıza noktalarını işaretliyorlar. Sabah saatlerinde ise bir başka ekip bölgeye gelerek işaretlenen yerde kazı yaparak kırılan yada patlama oluşan boruyu değiştiriyorlar. Böylece; yer altındaki şebeke kayıp-kaçak su yeniden şebekeye kazandırılıyor. Malatya’da bu çalışma ile yüzde 80 oranında başarı sağlandı.

“ARIZALARIN YÜZDE 80’İ TOPRAK ALTINDA”

MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir; “Halkımızın arasında, gecenin bir vaktinde sokakta çalışan birisini görünce ‘Ne iş yapıyor’ diye soruyorlar. Bizim şuanda yaptığımız kayıp suları arıyoruz. Şehrimize verdiğimiz suyun fiziksel olarak ekonomim ömrünü doldurmuş borulardan dolayı yüzde 60’ının kaybolduğunu söyleyebilirim, fiziksel olarak yerin altına gidiyor. Teknik olarak baktığınızda yüzeye çıkmayan suların oranı yüzde 80 civarında. Yani bir arızanız varsa, yüzde 20’si açığa çıkıyor, yüzde 80’i yerin altına gidiyor. Gece sokakta dolaşan arkadaşlarımızda yerin altına giden suları akustik dinleme cihazları ile dinleyerek tespit etmeye çalışıyorlar.” şeklinde konuştu.

“KAÇAK SUYUN SESİNE YOĞUNLAŞARAK, TESPİT YAPILIYOR”

Kaçak su ile etkin arıza yönetimini oluşturmaya çalıştıklarını ve bundan dolayı da yüzde 80 oranında başarı sağladıklarını ifade eden MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, “Bunu şöyle söyleyebiliriz; örneğin kalpte bir üfürüm olduğu zaman, kalp kapakçığını dinleyen doktorlarımız tespit ettiği gibi, suyun basınçla dışarıya çıkarken çıkarmış olduğu sese yoğunlaşarak dinleme cihazları ile tespit ediyoruz ve açıyoruz. Yüzde 80’e yakın başarı oranımız var. Yeni teknolojileri kullanaraktan bir çalışma yapmaya çalışıyoruz. Bu arkadaşlarımız hep gece çalışırlar. Gündüzde kepçe ekiplerimiz buldukları arızayı açmış olurlar.” İfadelerini kaydetti.

“DEFİNE ARIYORLAR’ DİYE POLİSE ŞİKAYET EDİLDİ”

Yer altındaki fiziki kayıp ve arızıları tespit etmek için gece ellerindeki akustik dinleme cihazları ile tarama yapan ekiplerin zaman zaman polise yapılan ‘Define arıyorlar’ ihbarları ile de karşılaştıklarını kaydeden MASKİ Genel Müdürü Dr. Özdemir, şöyle konuştu; “İşimizin cilvesi, meraklı kalabalığımız oluyor çalışırken. Ne iş yaptığımızı bilmeyen vatandaşlarımız ‘Define arıyor’ diye polise şikayetçi oluyor. Farklı yoranlar olabiliyor. İyi niyetli olmadıklarını düşündükleri oluyor. Ama biz o durumdan kurtulmak için kıyafetlerimiz, kimlik kartlarımız var. Ama bizim daha önce yaşadığımız polis ihbarları oldu. Su hazinedir diyelim bizim için. Dolayısıyla hazine eşittir definedir diyebiliriz. Bizim için en önemli maddelerden birisi. Dolayısıyla suyumuza sahip çıkıyoruz. Bir damla suyumuzu heba etmemek için çalışıyoruz.”

“DEFİNE BULURNSANIZ, BİZDE ORTAK OLALIM’ DİYORLAR”

MASKİ Yer Altı Kaçak Su Arıza Tespit Ekip Görevlisi Aytekin Doğan ise sokakta çalışırken meraklı vatandaşların her zaman dikkatini çektiklerini ifade ederek, “Yaptığımız çalışma dikkat çekiyor. Bizimde şebeke üzerindeki arızaları tespit etmek için çalışma olduğunu, MASKİ’nin birer personeli, çalışma yaptığını o şekilde bizde cevaplandırıyoruz. ‘Abi ne var, ne arıyorsunuz, altın mı arıyorsunuz, maden mi? Bulduğunuz zaman bizde ortak olalım’ şeklinde diyaloglar oluyor. Bizde tabi yaptığımız iş hakkında vatandaşı bilgilendiriyoruz.” dedi.

“POLİS GELİP SORUYOR, SONRA ‘KOLAY GELSİN’ DİYOR”

Zaman zaman sokak ve caddelerde çalışırken kendilerinin polise ihbar edildiğini de anlatan Doğan; “Polise yapılan ihbar olaylarını da yaşadık. İşte, Polisin gelip etrafımızı sardığını, ‘Ne yapıyorsunuz, bu gece vaktinde, herkesin uyuduğu saatte, bu şekilde burada ne yapıyorsunuz?’ felan o şekilde bir diyaloğumuz oldu. Tabiki onlar görevini yapıyor, bizde. MASKİ’nin personeli olduğumuzu, fiziki kayıp kaçağın kaybını tespit etmek için çalıştığımızı söylediğimizde, onların da bize o şekilde bir yaklaşımı oluyor, yani ‘Kolay gelsin’ şeklinde deyip bırakıp gidiyorlar.”

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com