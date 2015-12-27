Alparslan’ın Mezarı Aranıyor

Türkmenistan’da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından başlatılan Sultan Alparslan’ın Mezarının Aranması ve Türbesinin Yapılması Projesi kapsamında oluşturulan bilimsel ve teknik heyet tarafından yapılan çalışmalarda birinci etap çalışmalarının sonuna gelindi.

Birinci etap çalışmaları içerisinde yer alan yer radarı ve gradiometre jeofizik ve haritalandırma çalışmalarını yapmak üzere Türkmenistan’a gelen teknik heyet, ilk etap çalışmalarını tamamlama aşamasına geldi. Birincisi 2013 Ağustos ayında gerçekleştirilen bilimsel heyet toplantısının ikincisi, teknik heyetin de katılımıyla TİKA Aşkabat Program Koordinatörlüğü’nde gerçekleştirildi. Türk ve Türkmen uzmanların katılımlarıyla yapılan toplantıya, Türkmenistan Kültür Bakanlığı Tarihi ve Kültürel Eserleri Koruma Öğrenme ve Restorasyonu Genel Müdürü Muhammed Memmedov, İlimler Akademisi Arkeoloji ve Etnografi Enstitüsü’nden Prof. Dr. Tirgeş Hocaniyazov ve Dr. Kakacan Bayramov, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof. Dr. Bekir Eskici, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Z. Kenan Bilici, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Akın Akyol katıldı.

Toplantıda, Alparslan’ın mezarıyla ilgili yapılacak radar, jeofizik ve haritalandırma çalışmaları ile mezarın aranacağı muhtemel kazı alanları üzerinde duruldu. Elde edilen yeni bilgiler paylaşılarak tartışıldı. Yer radarı ve haritalandırma çalışmalarını yürütecek heyet, Türkmen heyetinden bölge ile ilgili bilgiler aldı. Toplantıda üzerinde dikkatle durulacak arama noktalarıyla ilgili ayrıntılı olarak fikir alışverişinde de bulunuldu. Daha önce tespiti yapılan beş nokta üzerinde tek tek fikir beyan eden heyet üyeleri arasında, ortaya konulan bilgiler ve yapılan görüşmeler neticesinde iki noktada mezarın bulunma ihtimalinin daha yüksek olduğu fikri güç kazandı.

Heyet, Antik Merv şehrinde yapılacak bir haftalık çalışmanın sonunda elde edilen bilgilerin paylaşılması amacıyla yeniden toplanacak. Yapılan yer radarı ve gradiometri jeofizik ekibinin çalışmaları, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadioğlu tarafından yürütülüyor. Yapılacak çalışmalarla yerin 12 metre derinliğine kadar görüntüler elde edilebilecek. Harita ve topograf faaliyetlerinin de yapıldığı çalışmalarda yer üstünden maket uçakla görüntüler tespit edilerek, tüm sit alanı bölgesinin haritalandırılması yapılacak. Daha sonra yapılacak her türlü çalışmada bu haritalardan istifade edilebilecek.

Sultan Alparslan’ın mezarının bulunması ile ilgili TİKA tarafından hassas bir çalışma yürütülüyor. Yapılan bu çalışmalar, beş etap halinde gerçekleştirilecek olup, birinci etap çalışmalarının bitirilmesinden sonra mezarın aranması aşamasına geçilecek.