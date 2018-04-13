Alt Sıralarda Kazan Kaynıyor

Süper Ligin alt sıralarında kazan kaynamaya başladı. Kardemir Karabükspor, 28.hafta itibariyle küme düşen ilk takım olurken, her puanın önemli olduğu 6 haftada önemli maçlar oynanacak.

Ligin son sırasında yer alan Kardemir Karabükspor, 28 haftada 12 puan toplayabildi ve küme düşen ilk takım oldu.

Ligde 28 haftada 28’er puan toplayan Osmanlıspor ile Atiker Konyaspor ateş hattının tam ortasında yer alıyor. Galatasaray karşısında önemli bir galibiyet alan Gençlerbirliği, puanını 30’a çıkarttı ancak küme düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor. 31 puanlı Aytemiz Alanyaspor ise 14.sırada yer alıyor.

33 puanlı Bursaspor 13’ncü sırada bulunurken, 34’er puana sahip takımlardan Antalyaspor 12, Teleset Mobilya Akhisarspor ise 11.sırada bulunuyor.

Küme düşme hattına göre daha rahat durumda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa ise 28 haftada 37 puan toplayabildi.

KRİTİK MAÇLAR OYNANACAK

Ligin 29.haftasında küme düşme hattında birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak. Kasımpaşa, sahasında küme düşmesi garantileşen Kardemir Karabükspor’u konuk edecek. Evkur Yeni Malatyaspor ise dipten çıkma mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor ile Yeni Malatya Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Küme düşme hattında haftanın en önemli karşılaşması ise 15 Nisan Pazar günü Antalya Stadyumu’nda Antalyaspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak.

Yeni Malatya Gazetesi

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