“Alt Yapısı En Hazır İl Malatya, Yatırımcıları Bekliyoruz”

Kayısıda yaşanan kükürt sorunu toplantısında konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Soğuk hava deposu ve lisanslı depoyu kentimize kazandıracağız. Malatya kayısısı için bir milyar dolar ihracat geliri hedefliyoruz.” dedi. Çalık, toplantı da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’yı arayarak ihracatçıların kükürt ile ilgili sıkıntılarını da aktardı.

Çalık, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TSO), kayısı ihracatçılarıyla bir araya geldi. Toplantıya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, TSO Meclis Başkanı Sami Payza ve kayısı ihracatçıları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Malatya TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, “Türkiye’nin bölgesinde söz sahibi olması için güçlü bir ekonomiye sahip olması lazım. Hükümetimiz ciddi anlamda iş dünyasına destek verdi” dedi.

Türkiye’nin ulusal güvenliğini korumak amacıyla başlattığı Zeytin Dalı harekâtının, haklı ve meşru olduğuna inandıklarını ve harekatı desteklediklerini ifade eden Erkoç, şöyle konuştu:

“Bu harekâtın, ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, hem kendisi, hem de bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak için olduğunu görüyoruz. Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamızı kimse beklemesin. Bölge, terör örgütlerinden temizlenerek, huzur, güven ve barış ortamı yeniden tesis edilmelidir. Ülke olarak her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Biz iş dünyası olarak inanıyoruz ki Türkiye bu harekatın üstesinde gelecektir. Zeytin Harekatı’nda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerim.”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Uluslarası ve ulusal terör saldırılarına rağmen biz Türkiye olarak büyümeye devam eden güçlenen bir ekonomi ile yoluna devam eden bir Türkiye ile birlikteyiz. Türkiye’nin şuan ki ekonomik gelişmişliği bu kadar yaşanılan, yapılmak istenilen darbelere ve terör saldırılarına rağmen devam etmektedir. 2017 yılı üçüncü çeyrekte Türkiye’nin yüzde 11,1 büyüdüğünü büyük bir gururla ifade etmek istiyorum. Türkiye’de yapılmak istenilen ekonomik darbelerin hepimiz farkındayız. Askeri darbe girişimi, terör saldırıları yapılıyor, 15 Temmuz darbe girişimi ve arkasında yapılan terör saldırıları dahil olmak üzere, sonrasında ekonomik darbe için yapılan girişimlerim de neler olduğunu farkındayız. Uluslararası ülkelerin tehditlerine rağmen, terör saldırılarına rağmen Türkiye büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor. Güçlü Türkiye fotoğrafı için güçlü ekonomimizle yolumuza devam ediyoruz. Bizim temel bir hedefimiz vardı. Güçlü bir siyasi istikrar, bunun devamında ekonomik istikrar ve demokratik bir istikrar. Siyasi istikrar sizlerin desteği ile 15 yıldır devam ediyor, ekonomik istikrar devam ediyor, yüzde 11,1 büyümemiz devam ediyor. 2017 yılının ortalama büyümesini yüzde 7 olarak tahmini rakamlar söylüyor.” dedi.

Çalık şunları söyledi:

“Demokratik istikrarımız devam ediyor. Bunları yaparken özellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimizde bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak üzere başlatmış olduğumuz teşvik uygulamaları ile birlikte Cazibe Merkezlerimizin uygulanması için bakanlar kurulumuzun kararı açıklanmıştır. Öncelikle bölgeler arası farkı ortadan kaldırmak için 23 ilimizin destek aldığı teşvik 6. Bölge olarak belirlendi. Malatya 6. Bölge’nin içerisinde yer almaktadır. Malatya Doğu ve Güneydoğunun cazibe merkezidir ve parlayan yıldızıdır. 23 il içerisinde altyapısı en hazır olan il Malatya. Bütün yatırımcılarımızı Malatya’ya bekliyoruz. Teşvik kapsamında enerji prim destekleri dahil olmak üzere, güçlü desteklerimizle Malatya yatırımcıya vereceği tüm katkıları Büyükşehir Belediye Başkanımız Ticaret ve Sanayi Odamız mülki amirlerimiz dahil olmak üzere bütün destekleri biz siyasiler vermeye hazırız. Malatya’nın çok ciddi manada yatırım yapmak için başvuran firmalarının olduğunu da sizlerle paylaşmak isterim. Bu firmalarımızı inşallah Malatya’mıza getireceğiz ve yatırımlarını talep edeceğiz, isteyeceğiz. Özellikle istihdamı arttırmak adına yapmış olduğumuz uygulamalarla birlikte geçen sene sayın cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu istihdam seferberliğiyle birlikte yaklaşık 1 milyon 300 bin yeni istihdam sağladı. Benim kıymetli ekonominin omurgası iş adamlarımız hem Malatya’daki bu kurguyu sağlayan iş adamlarımıza hem de Türkiye’deki iş adamlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi istihdam seferberliğinde çok önemli bir şey daha başlatıyoruz. Bir tane işçinin masrafını siz bir tanesini de biz karşılıyoruz. Bir senden bir benden bir işçiyi siz alıyorsunuz bir işçiyi de biz alıyoruz. Sizin üzerinizdeki yükü de kaldırıyoruz Bu vesileyle de işsizliği azaltmak adına istihdamı arttırmak adına çok önemli bir adımı atmış oluyoruz. Bu vesileyle de güçlü ekonomi güçlü Türkiye fotoğrafı inşallah daha da güçlenerek devam edecek.”

Malatya’ya soğuk hava deposu ve lisanslı deponun kazandırılacağını belirten Çalık, “Malatya özeline geldiğimizde Malatya’nın desteklenmesi teşvik kapsamında olması çok önemli bir adımdı. Ama ihracat rakamlarımıza baktığımızda 400 milyon dolara ulaşan ihracat rakamlarımızın biz 1 milyar dolara ulaşmasını hepimiz hedefliyoruz. Bu hedefleri gerçekleştirmek için özellikle kayısı üreticilerimizin bu ihracat rakamlarını yukarıya çekmek için vermiş oldukları destek bizim için çok önemli. Onların yaşadığı sorun kayısıdaki kükürt oranlarıyla ilgili tarım bakanımızın destek vermesini talep ettiler. Biz kayısımızla ilgili olarak bir soğuk hava deposunu iki lisanlı depoculuğu başkanlarımın katılımıyla Fırat Kalkınma Ajansı’nda yaptık. Soğuk hava deposu ve lisanslı depoyu kentimize kazandıracağız. Malatya kayısısı için bir milyon dolar ihracat geliri hedefliyoruz. Hedefe ulaşmak için ihracatçılarımız çaba serf ediyor.” diye konuştu.

Kayısıda kükürt oranından dolayı ihracatçının yaşadığı sıkıntıyı toplantı esnasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’yı telefonla arayarak görüşen Çalık, Fakıbaba’nın sorunların çözülmesi noktasında yardımcı olacağını söyledi.

Bülten- malatyahaber.com