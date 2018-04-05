“Alt Yapıya Daha Önem Vereceğiz”

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, U16 Türkiye Futbol Şampiyonası’nda mücadele edeceği grup müsabakaları için Kayseri’ye gitti.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen U16 Türkiye Futbol Şampiyonası’nın grup merkezleri belli oldu. Şampiyonada Malatya’yı temsil edecek olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor 5-8 Nisan tarihleri arasında Kayseri Grubu’nda mücadele edecek.

2017-2018 sezonu U16 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 65 ilden 111 takımın katılımı ile başlıyor. Müsabakalar, 6’şar takımlı 15 grupta ve 5 takımlı 1 grupta 5-8 Nisan tarihlerinde, 4’er takımlı 4 grupta ise 6-8 Nisan tarihlerinde olmak üzere toplam 20 grup merkezinde oynanacak.

İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Bolu, Balıkesir, Düzce, Aydın, Muğla (Fethiye), Uşak, Osmaniye, Adana, Kayseri, Yozgat, Çorum, Karabük, Ordu, Giresun, Bayburt ve Batman grup merkezlerinde oynanacak 1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 20 takımın katılımıyla 4 grup merkezinde 2. kademe müsabakaları oynanacak.

kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım, final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Kayseri Grubu’nda Adana Seyhan Belediyespor, Yozgat Bozokspor, Konya Selçuklu Belediye, Sivas Yolspor ve Elazığ İl Özel İdare takımlarına karşı mücadele edecek.

Takımı Kayseri’ye uğurlayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu, teknik heyet ve sporculara başarılar diledi.

Sucu, altyapıya büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Altyapı bizim için çok önemli. İyi bir potansiyele sahibiz. Bundan sonraki dönemde altyapıya daha da ağırlık vereceğiz” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi